Куда направляют мобилизованных в возрасте от 50 лет: в ТЦК назвали подразделения

В Украине мужчин от 50 до 60 лет могут мобилизовать после заключения военно-врачебной комиссии, если они не имеют оснований для отсрочки. Однако большинству людей в таком возрасте сложно выполнять боевые задачи в штурмовых бригадах.

Детали мобилизации от 50 лет в Украине представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин рассказал в интервью "Телеграфу". Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет, поэтому после заключения ВВК о пригодности к службе мобилизовать могут любого мужчину такого возраста (если он не имеет отсрочки или бронирования).

"Поэтому возраст после 50 не является основанием не призываться по мобилизации", — отметил Роман Истомин.

Мобилизация от 50 лет: где служат старшие мужчины

Представитель Полтавского ОТЦК и СП сказал, что мобилизованные 50+ в основном вряд ли могут выполнять штурмовые действия и другие задачи, требующие больших физических нагрузок, поэтому их чаще распределяют в подразделения обеспечения, территориальные центры, высшие военные учебные заведения и тому подобное.

"В то же время они, как и младшие, могут самостоятельно выбрать себе должность и добровольно, не дожидаясь мобилизации, подписать контракт. В том числе и со штурмовыми бригадами", — отметил Истомин.

По словам военного, многие мужчины такого возраста подписывают контракты. При этом количество военнослужащих в возрасте от 50 лет в 2024-2025-м оставалось примерно одинаковым.

Представитель ТЦК отметил, что ВВК проходят все военнообязанные, а мужчин от 50 лет врачи признают непригодными к военной службе не намного чаще, чем младших.

"Да, в этом возрасте многие имеют проблемы со здоровьем, но они не настолько серьезные, чтобы люди не могли выполнять обязанности военной службы. В основном ВВК дают заключение: "Годен к подразделениям обеспечения", — пояснил Роман Истомин.

Напомним, 28 ноября СМИ рассказывали, что в Украине могут мобилизовать мужчин с инвалидностью, которые официально не оформили отсрочку, а также такие люди могут добровольно подписать контракт, если это позволяет состояние здоровья.

26 ноября заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал, что вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андреем Гнатовым готовит изменения в систему распределения мобилизованных в ВСУ.