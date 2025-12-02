Куди направляють мобілізованих віком від 50 років: у ТЦК назвали підрозділи

В Україні чоловіків від 50 до 60 років можуть мобілізувати після висновку військово-лікарської комісії, якщо вони не мають підстав для відстрочки. Проте більшості людей у такому віці складно виконувати бойові завдання в штурмових бригадах.

Деталі мобілізації від 50 років в Україні речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін розповів в інтерв'ю "Телеграфу". Він зазначив, що відповідно до чинного законодавства призову підлягають чоловіки від 25 до 60 років, тож після висновку ВЛК про придатність до служби мобілізувати можуть будь-якого чоловіка такого віку (якщо він не має відстрочки чи бронювання).

"Тож вік після 50 не є підставою не призиватися за мобілізацією", — зазначив Роман Істомін.

Мобілізація від 50 років: де служать старші чоловіки

Речник Полтавського ОТЦК та СП сказав, що мобілізовані 50+ здебільшого навряд чи можуть виконувати штурмові дії та інші завдання, що потребують великих фізичних навантажень, тому їх частіше розподіляють до підрозділів забезпечення, територіальних центрів, вищих військових навчальних закладів тощо.

"Водночас вони, як і молодші, можуть самостійно обрати собі посаду й добровільно, не чекаючи мобілізації, підписати контракт. У тому числі й зі штурмовими бригадами", — зауважив Істомін.

За словами військового, чимало чоловіків такого віку підписують контракти. При цьому кількість військовослужбовців віком від 50 років у 2024-2025-му лишалася приблизно однаковою.

Речник ТЦК зазначив, що ВЛК проходять усі військовозобов'язані, а чоловіків від 50 років лікарі визнають непридатними до військової служби не набагато частіше, ніж молодших.

"Так, у цьому віці багато хто має проблеми зі здоров’ям, але вони не настільки серйозні, щоб люди не могли виконувати обов’язки військової служби. Переважно ВЛК дають висновок: "Придатний до підрозділів забезпечення", — пояснив Роман Істомін.

Нагадаємо, 28 листопада ЗМІ розповідали, що в Україні можуть мобілізувати чоловіків з інвалідністю, які офіційно не оформили відстрочку, а також такі люди можуть добровільно підписати контракт, якщо це дозволяє стан здоров'я.

26 листопада заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів, що разом із начальником Генерального штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим готує зміни до системи розподілу мобілізованих в ЗСУ.