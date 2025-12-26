СБУ задержала киллера ФСБ РФ, который пытался застрелить офицера ГУР: детали (видео)

В Киеве во время пробы нападения на офицера Главного управления разведки Министерства обороны задержали агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сообщила Служба безопасности Украины. Агент заехал в Украину легально, выдавая себя за туриста из центральноазиатской страны. Что пообещали нападающему и как удалось провести задержание?

Сотрудники СБУ провели многоэтапную спецоперацию: обнаружили и задержали российского агента, который должен был застрелить офицера ГУР МОУ, говорится в заявлении СБУ. Агент ФСБ выдавал себя за туриста, и таким образом добрался до Николаева и Киева. Здесь он получил от куратора фото и другие данные о жертве, и отправился в ресторан, чтобы совершить преступление. Задержание провели в момент, когда агент вытащил пистолет и пытался прицелиться в офицера. За убийство украинского военнослужащего "туристу" пообещали 50 тыс. долларов и легализацию в Европе, сообщила пресс-служба СБУ.

Агент ФСБ оказался жителем центральноазиатского государства (название не указывается). 28-летний мужчина искал работу с помощью Telegram, на него вышли российские спецслужбы и завербовали. Сначала он прибыл в Первомайск в Николаевской области и начал готовить покушение. Для этого агент купил несколько SIM-карт и смартфонов, получал инструкции во время сеансов связи с куратором. Потом "турист" отправился в Киев, получив фото жертвы, ее ориентировочные маршруты и координаты тайника с оружием. Чтобы выполнить заказ, агент ФСБ пришел в ресторан, в котором обедал офицер ГУР, пытался выстрелить в него из пистолета, но был задержан, говорится в заявлении СБУ.

Пресс-служба ведомства сообщила, что изъяла у задержанного смартфон с доказательствами сотрудничества с ФСБ РФ. Мужчине объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса: законченное покушение на убийство (ст. 115), помощь стране-агрессору (ст. 111-2), незаконное обращение с оружием (ст. 263). СБУ опубликовала фото задержанного в ресторане — лицо заблюрено, имя и страна происхождения не указывается.

