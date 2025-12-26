СБУ затримала кілера ФСБ РФ, який намагався застрелити офіцера ГУР: деталі (відео)

У Києві під час проби нападу на офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони затримали агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, повідомила Служба безпеки України. Агент заїхав в Україну легально, видаючи себе за туриста з центральноазійської країни. Що пообіцяли нападнику та як вдалось провести затримання?

Працівники СБУ провели багатоетапну спецоперацію: виявили та затримали російського агента, який мав застрелити офіцера ГУР МОУ, ідеться у заяві СБУ. Агент ФСБ видавав себе за туриста, і таким чином дістався до Миколаєва та Києва. Тут він отримав від куратора фото та інші дані про жертву, і рушив у ресторан, щоб вчинити злочин. Затримання провели у момент, коли агент витягнув пістолет та намагався прицілитись в офіцера. За убивство українського військовослужбовця "туристу" пообіцяли 50 тис. доларів та легалізацію в Європі, повідомила пресслужба СБУ.

Агент ФСБ виявився жителем центральноазійської держави (назва не вказується). 28-річний чоловік шукав роботу за допомогою Telegram, на нього вийшли російські спецслужби та завербували. Спершу він прибув до Первомайська у Миколаївській області й почав готувати замах. Для цього агент купив кілька SIM-карт та смартфонів, отримував інструкції під час сеансів зв'язку з куратором. Після цього "турист" вирушив до Києва, отримавши фото жертви, її орієнтовні маршрути та координати схованки зі зброєю. Щоб виконати замовлення, агент ФСБ прийшов у ресторан, в якому обідав офіцер ГУР, намагався вистрелити у нього з пістолета, але його затримали, ідеться у заяві СБУ.

Пресслужба відомства повідомила, що вилучила у затриманого смартфон з доказами співпраці з ФСБ РФ. Чоловіку оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: закінчений замах на убивство (ст. 115), допомога країні-агресору (ст. 111-2), незаконне поводження зі зброєю (ст. 263). СБУ опублікувала фото затриманого у ресторані — обличчя заблюрене, ім'я та країна походження не вказується.

