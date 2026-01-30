Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война

"Бусификация" и другие оборонные вопросы: Зеленский сообщил, какие поручения дал Федорову

Владимир Зеленский Михаила Федорова поздравляет с назначением на должность министра обороны, 14 января
Зеленский озвучил задачи для нового министра обороны (иллюстративное фото) | Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Михаилу Федорову три задачи, которые должны помочь решить проблемы с мобилизацией и наполнением армии. Какие задачи поставлены Федорову и как они усилят различные направления устойчивости Украины?

Утром 30 января президент Зеленский провел закрытую встречу с медиа, во время которой, среди прочего, речь шла о задачах для нового министра обороны, сообщили в Telegram-канале "Новости. Live". Выяснилось, что чиновник должен решить проблему "бусификации", контрактной армии и обеспечить защиту неба, говорится в сообщении медиа.

Новость дополняется...