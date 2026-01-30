"Бусификация" и другие оборонные вопросы: Зеленский сообщил, какие поручения дал Федорову

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Михаилу Федорову три задачи, которые должны помочь решить проблемы с мобилизацией и наполнением армии. Какие задачи поставлены Федорову и как они усилят различные направления устойчивости Украины?

Утром 30 января президент Зеленский провел закрытую встречу с медиа, во время которой, среди прочего, речь шла о задачах для нового министра обороны, сообщили в Telegram-канале "Новости. Live". Выяснилось, что чиновник должен решить проблему "бусификации", контрактной армии и обеспечить защиту неба, говорится в сообщении медиа.

Новость дополняется...