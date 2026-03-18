ЦАХАЛ ликвидировал министра разведки Ирана Эсмаила Хатибу: что заявило Минобороны Израиля (видео)

Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб (Esmail Khatib) погиб после удара Армии обороны Израиля. Министр обороны Исраэль Кац заверил, что все топ-руководители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) станут целями для ЦАХАЛ.

В полдень 18 марта во время брифинга для прессы министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о ликвидации топофицера КСИР Эсмаила Хатибы (Esmail Khatib), говорится в заметке информационного канала Clash Report. Выяснилось, что иранского военного удалось обезвредить во время ночного авиаудара ЦАХАЛ по бункерам КСИР. Кац заявил, что коалиция США и Израиля находится "в разгаре решающей победы" и что "никто в Иране не имеет иммунитета, и все на одной волне".

Глава минобороны Израиля также напомнил, что Эсмаил Хатиб отвечал в Иране за "внутреннюю систему убийств и подавления, содействие внешним угрозам против Израиля и стран региона".

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я приказали Армии обороны Израиля препятствовать любому высокопоставленному чиновнику Ирана, который окружен разведывательным и оперативным кругом, без необходимости дополнительного одобрения. Мы будем продолжать препятствовать и охотиться на них всех в течение этого дня, и на всех аренах будут значительные неожиданности, которые усилят войну, которую мы ведем против Ирана и Хезболлы в Ливане", — прозвучало в обращении Каца 18 марта.

