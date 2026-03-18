ЦАХАЛ ліквідував міністра розвідки Ірану Есмаіла Хатібу: що заявило Міноборони Ізраїлю (відео)

Міністр розвідки Ірану Есмаіл Хатіб (Esmail Khatib) загинув після удару Армії оборони Ізраїлю. Міністр оборони Ісраель Кац запевнив, що усі топкерівники Корпусу стражів ісламської революції (КВІР) стануть цілями для ЦАХАЛ.

Опівдні 18 березня під час брифінгу для преси міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив про ліквідацію топофіцера КВІР Есмаіла Хатіби (Esmail Khatib), ідеться у дописі інформаційного каналу Clash Report. З'ясувалось, що іранського військового вдалось знешкодити піл час нічного авіаудару ЦАХАЛ по бункерах КВІР. Кац заявив, що коаліція США та Ізраїлю перебуває "у розпалі вирішальної перемоги" і що "ніхто в Ірані не має імунітету, і всі на одній хвилі".

Очільник міноборони Ізраїлю також нагадав, що Есмаіл Хатіб який відповідав в Ірані за "внутрішню систему вбивств та придушення, сприяння зовнішнім загрозам проти Ізраїлю та країн регіону".

"Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу та я наказали Армії оборони Ізраїлю перешкоджати будь-якому високопосадовцю Ірану, який оточений розвідувальним та оперативним колом, без необхідності додаткового схвалення. Ми продовжуватимемо перешкоджати та полювати на них усіх протягом цього дня, і на всіх аренах будуть значні несподіванки, які посилять війну, яку ми ведемо проти Ірану та Хезболли в Лівані", — пролунало у зверненні Каца 18 березня.

Інформацію про загибель Хатіба підтвердила пресслужба ЦАХАЛ, яка уточнила, що посадовець причетний до придушення протестів 2026 та 2022-23 років. Попередні знешкоджені фігуранти — командир північної бригади проксі Ірану ХАМАС Мухамед Хусейн Аліан, секретар вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані, командир поліції Басідж Голамрез Сулеймані.

Есмаїл Хатіб (Seyed Esmail Khatib) — 65-річний топпосадовець КВІР, який з 2021 року перебував на посаді міністра розвідки Ірану та був наближеною особою до загиблого раніше лідера Ірану Алі Хаменеї. Як розповіли в аналітичному центрі United Against Nuclear Iran (UANI) Хатіб — це священнослужитель, який почав сходження до влади у складі КВІР, потім — займався розвідкою та контррозвідкою для Тегерану. США наклало на фігуранта санкції через причетність до кіберзлочинів та кібершпигунства. Крім того, одна з його функцій — поширення пропагандистських меседжів серед іранців, що вони підтримували режим Хаменеї.

