Работа без графика и выполнение чужих функций: экс-служащий ТЦК рассказал об изъянах системы, — СМИ

В территориальных центрах комплектования работа, по словам бывшего военнослужащего, организована не по фиксированному графику, а по плановым показателям. Он утверждает, что только примерно каждого десятого военнообязанного в ТЦК доставляют работники полиции.

Бывший военнослужащий ТЦК, который сейчас служит в боевой бригаде, в анонимном комментарии для LIGA.net рассказал о том, как на практике организована работа системы комплектования во время мобилизационных мероприятий.

В частности, он пояснил, что согласно закону, розыск и доставку военнообязанных, которые не являются по повесткам, должны осуществлять работники Национальной полиции Украины. В то же время в реальности, как утверждает собеседник, именно полиция обеспечивает доставку лишь примерно каждого десятого гражданина, тогда как остальные случаи фактически берут на себя работники ТЦК.

Он отметил, что такая практика создает существенный разрыв между нормами закона и реальным выполнением функций. Из-за этого сотрудники территориальных центров нередко выполняют действия, которые формально не входят в их полномочия, что, по его словам, часто становится причиной конфликтных ситуаций.

"Поэтому реформы — это о необходимости привести систему в соответствие с законом, где ключевую роль в доставке должна играть полиция. Или же легализовать фактическую практику, наделив ТЦК соответствующими полномочиями и правовой защитой", — добавил он.

Что интересно, работа в ТЦК происходит не по привычному рабочему графику, а в соответствии с установленными плановыми показателями. Он пояснил, что в подразделениях определяются ежедневные, недельные и месячные задачи, и фактическое завершение работы зависит от их выполнения.

Также он отметил высокий уровень общественного напряжения вокруг деятельности ТЦК, которая нередко сопровождается конфликтами и случаями агрессии в отношении их работников. Дополнительно, по его словам, существуют проблемы с учетными базами, из-за которых случаются ложные повестки или объявления в розыск даже тех лиц, которые уже проходят военную службу.

В то же время в Офисе военного омбудсмена в комментарии LIGA.net отметили, что между законодательными нормами и реальной практикой существует разрыв. Там подчеркивают, что принудительная доставка граждан должна быть функцией правоохранительных органов, тогда как ТЦК должны сосредотачиваться на учете, планировании и социальном сопровождении без выполнения силовых функций.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает обновление правил работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Документ предлагает ввести для военнослужащих ТЦК обязательные нагрудные жетоны с индивидуальными номерами, которые нельзя будет снимать или скрывать, а также установить четкие правила их общения с гражданами.

Также Фокус писал, что адвокат и военнослужащий Маси Найем считает необходимым усиление контроля за военнообязанными, которые уклоняются от прохождения службы. По его словам, для уменьшения общественного напряжения предлагается введение ограничений доступа к банковским картам, мобильной связи, а также усложнение возможности официального трудоустройства для таких лиц.