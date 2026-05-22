Европа внимательно изучает украинский опыт войны: о чем говорили представители "Стального фронта" Рината Ахметова на GLOBSEC

Украина стала для Европы источником практического опыта современной войны. На GLOBSEC Defence Forum 2026 в Праге представители "Стального фронта" Рината Ахметова говорили с представителями НАТО, европейской оборонной индустрии и военными о главном уроке войны: в современном конфликте побеждает тот, кто быстрее адаптируется.

Партнером GLOBSEC Defence Forum в этом году стал "Стальной фронт" Рината Ахметова. Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в выступлении говорил о вопросе, который сегодня волнует Европу: способны ли европейские государства и промышленность реагировать на масштабную войну так же быстро, как это была вынуждена делать Украина после 24 февраля 2022 года. Речь шла не только об оружии или технологиях: один из ключевых уроков украинского опыта — в том, что современная война требует совсем другой скорости принятия решений, производства и адаптации. В то же время, по данным World Bank, доля производства в экономике ЕС за последние три десятилетия снизилась с почти 19% ВВП до около 14%. На фоне большой войны это снова поставило перед Европой вопрос: способна ли ее промышленность быстро масштабировать производство для нужд обороны.

"Европейские страны десятилетиями жили в условиях деиндустриализации: теряли сварщиков, электриков, инженеров и тому подобное. Но то, что показывает война — это то, что именно эти люди являются самыми ценными. Конечно, мы все знаем, что могут делать айтишники на поле боя — но без сварщиков, электриков, инженеров не было бы никакого поля боя. Не было бы никакой передовой", — сказал Рыженков.

Украинский опыт оказался уникальным потому, что частью обороны фактически стали и промышленность, и инженеры, и волонтеры, и сами военные, что позволило резко сократить время принятия решений и внедрения новых решений. Александр Мироненко рассказал, что после начала полномасштабного вторжения Метинвест, в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт" фактически перестроил систему управления и максимально сократил бюрократические процессы.

"Одна из главных особенностей украинской оборонной индустрии в этой войне заключается в том, что процессы, которые раньше занимали годы, теперь занимают недели. Это стало возможным благодаря горизонтальным связям и быстрому принятию решений на местах. Вместо года или полтора года на согласование спецификаций, установку, проверку на полигоне и затем в боевых условиях, у нас это занимает недели", — сказал Мироненко.

По его словам, именно это позволило компании буквально за несколько недель перейти от гражданского производства к изготовлению бронеплит, защитных конструкций для техники, подземных укрытий и других решений для фронта. На этом фоне украинский опыт сегодня вызывает интерес европейских оборонных структур, ведь многие решения, которые Украина была вынуждена запускать буквально "с колес", в традиционных системах могут внедряться годами.

И именно это стало одним из главных выводов форума: современная война все больше становится войной скорости, адаптации и способности меняться быстрее противника.

GLOBSEC Defence Forum — один из крупнейших безопасности и геополитических форумов Центральной Европы, который ежегодно собирает представителей НАТО, правительств, военного руководства, оборонной индустрии и экспертной среды для обсуждения вопросов безопасности, войны, оборонной политики и международных угроз. Форум проходит в Праге и является одной из ключевых платформ для дискуссий о безопасности Европы.

"Стальной фронт" Рината Ахметова — совместная милитарная инициатива бизнесов SCM, созданная после начала полномасштабного вторжения России. В рамках инициативы украинские предприятия, прежде всего Метинвест, производят и передают армии бронесталь, защитные конструкции для техники, подземные укрытия, командные пункты, полевые госпитали и другое оборудование для фронта и защиты критической инфраструктуры.