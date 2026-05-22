Європа уважно вивчає український досвід війни: про що говорили представники "Сталевого фронту" Ріната Ахметова на GLOBSEC

Україна стала для Європи джерелом практичного досвіду сучасної війни. На GLOBSEC Defence Forum 2026 у Празі представники "Сталевого фронту" Ріната Ахметова говорили з представниками НАТО, європейської оборонної індустрії та військовими про головний урок війни: у сучасному конфлікті перемагає той, хто швидше адаптується.

Партнером GLOBSEC Defence Forum цього року став "Сталевий фронт" Ріната Ахметова. Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков у виступі говорив про питання, яке сьогодні хвилює Європу: чи здатні європейські держави та промисловість реагувати на масштабну війну так само швидко, як це була змушена робити Україна після 24 лютого 2022 року. Йшлося не лише про зброю чи технології: один із ключових уроків українського досвіду – у тому, що сучасна війна вимагає зовсім іншої швидкості ухвалення рішень, виробництва та адаптації. Водночас За даними World Bank, частка виробництва в економіці ЄС за останні три десятиліття знизилася з майже 19% ВВП до близько 14%. На тлі великої війни це знову поставило перед Європою питання: чи здатна її промисловість швидко масштабувати виробництво для потреб оборони.

"Європейські країни десятиліттями жили в умовах деіндустріалізації: втрачала зварювальників, електриків, інженерів тощо. Але те, що показує війна — це що саме ці люди є найціннішими. Звісно, ми всі знаємо, що можуть робити айтішники на полі бою — але без зварювальників, електриків, інженерів не було б ніякого поля бою. Не було б ніякої передової," – сказав Риженков.

Партнером GLOBSEC Defence Forum цього року став "Сталевий фронт" Ріната Ахметова Фото: ДТЕК

Український досвід виявився унікальним тому, що частиною оборони фактично стали і промисловість, і інженери, і волонтери, і самі військові, що дозволило різко скоротити час ухвалення рішень та впровадження нових рішень. Олександр Мироненко розповів, що після початку повномасштабного вторгнення Метінвест, у рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт" фактично перебудував систему управління та максимально скоротив бюрократичні процеси.

"Одна з головних особливостей української оборонної індустрії у цій війні полягає в тому, що процеси, які раніше займали роки, тепер займають тижні. Це стало можливим завдяки горизонтальним зв’язкам і швидкому ухваленню рішень на місцях. Замість року чи півтора року на погодження специфікацій, встановлення, перевірку на полігоні та потім у бойових умовах, у нас це займає тижні", – сказав Мироненко.

За його словами, саме це дозволило компанії буквально за кілька тижнів перейти від цивільного виробництва до виготовлення бронеплит, захисних конструкцій для техніки, підземних укриттів та інших рішень для фронту. На цьому тлі український досвід сьогодні викликає інтерес європейських оборонних структур, адже багато рішень, які Україна була змушена запускати буквально "з коліс", у традиційних системах можуть впроваджуватися роками.

І саме це стало одним із головних висновків форуму: сучасна війна дедалі більше стає війною швидкості, адаптації та здатності змінюватися швидше за противника.

GLOBSEC Defence Forum – один із найбільших безпекових і геополітичних форумів Центральної Європи, який щороку збирає представників НАТО, урядів, військового керівництва, оборонної індустрії та експертного середовища для обговорення питань безпеки, війни, оборонної політики та міжнародних загроз. Форум проходить у Празі та є однією з ключових платформ для дискусій про безпеку Європи.

"Сталевий фронт" Ріната Ахметова – спільна мілітарна ініціатива бізнесів SCM, створена після початку повномасштабного вторгнення Росії. У межах ініціативи українські підприємства, насамперед Метінвест, виробляють та передають армії бронесталь, захисні конструкції для техніки, підземні укриття, командні пункти, польові шпиталі та інше обладнання для фронту й захисту критичної інфраструктури.