ВС РФ начали устанавливать средства РЭБ на вертолеты для борьбы с украинскими FPV, — "Флеш" (фото)

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что россияне начали устанавливать средства РЭБ против украинских FPV-дронов.

По словам "Флеша", проблема противодействия вражеским FPV-дронам является "актуальной как для нас, так и для противника". Об этом он написал в своём Telegram.

Средства РЭБ на российских вертолетах Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Долгое время этот вопрос у нас фактически оставался нерешенным, поскольку вертолёт — это не БТР, и на него нельзя было быстро что-то установить из-за длительного цикла согласований", — сообщил военный.

В своём посте "Флеш" опубликовал скриншоты из репортажа пропагандистского канала РФ "Звезда", владельцем которого является Минобороны России. На кадрах этого ролика видно, что российский вертолёт Ми-28, известный как "Ночной охотник", оснащён неизвестным типом РЭБ.

Відео дня

Средства РЭБ на российских вертолетах Фото: Сергей Флэш/ Telegram

На скриншотах видно, что речь идет о неизвестном устройстве, напоминающем бортовой комплекс Л-370 "Витебск". Однако новый комплекс визуально отличается от предыдущих моделей, а его тактико-технические характеристики неизвестны.

Ранее "Фокус" сообщал о том, что ВС РФ скрывают склады с FPV-дронами из-за ударов украинских дронов. В настоящее время российское командование рассредоточивает пункты хранения из-за постоянных активных ударов со стороны Сил обороны.

Впоследствии стало известно, что бойцы НГУ уничтожили редкий комплекс РЭБ "Палантин". Его стоимость превышает $20 млн, а комплекс способен блокировать сигнал беспилотников или перехватывать управление.