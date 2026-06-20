ЗС РФ почали встановлювати засоби РЕБ на вертольоти проти українських FPV, — "Флеш" (фото)

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що росіяни почали встановлювати засоби РЕБ проти українських FPV-дронів.

За словами "Флеша", проблема протидії ворожим FPV-дронам є "актуальною як для нас, так і для ворога". Про це він написав у своєму Telegram.

Засоби РЕБ на російських вертольотах Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Довгий час у нас це питання було фактично без рішення, оскільки вертоліт це не БТР, і на нього не можна було швидко щось встановити через тривалий цикл узгоджень", — повідомив військовий.

У своєму дописі "Флеш" виклав скриншоти з репортажу пропагандистського канал РФ "Звезда", власником якого є Міноборони Росії. На кадрах цього ролика помітно, що на російський вертоліт Мі-28, відомий як "Нічний мисливець", обладнаний невідомим типом РЕБ.

Засоби РЕБ на російських вертольотах Фото: Сергій Флеш/ Telegram

На скриншотах видно, що мова йде про невідомий прилад, який нагадує бортовий комплекс Л-370 "Витебск". Однак новий комплекс візуально відрізняється від попередніх моделей, а його тактико-тактичні характеристики є невідомими.

Відео дня

Раніше Фокус повідомляв про те, що ЗС РФ ховають склади з FPV-дронами через удари українських дронів. Наразі командування росіян розосереджує точки зберігання через постійні активні удари з боку Сил оборони.

Згодом стало відомо, що воїни НГУ знищили рідкісний комплекс РЕБ "Палантин". Його вартість складає понад $20 млн, а комплекс здатний блокувати сигнал безпілотників або перехоплювати управління.