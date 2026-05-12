"Зараз це самогубство": у ЗС РФ кардинальні зміни на фронті, яка причина

Російські війська почали переносити склади з FPV-дронами та боєприпасами далі від лінії фронту через удари українських дронів. Один із таких складів партизани зафіксували поблизу Маріуполя.

Про це повідомили в партизанському русі “АТЕШ”.

Там заявили, що їхні агенти з-поміж військовослужбовців ЗС РФ повідомляють про “кардинальну зміну логістики” російської армії. Дані про склад під Маріуполем уже передали Силам оборони України.

В “АТЕШ” зазначили, що змінилася не лише кількість українських дронів на фронті, а і якість та дальність їхнього застосування. За словами агентів, удари почали досягати об’єктів, які ще рік тому вважалися недосяжними.

“Раніше ми зберігали все за кілька кілометрів від позицій — зараз це самогубство”, — розповів один із російських військових, який вийшов на зв’язок із “АТЕШ”.

У русі заявили, що через втрати складів російське командування вирішило переносити їх у глибокий тил. Якщо ще пів року тому боєприпаси та безпілотники тримали максимально близько до фронту для швидкого підвезення, то тепер вантажівки розвантажують значно далі від передової.

Через це, за даними “АТЕШ”, збільшилася довжина маршрутів постачання, а логістика стала повільнішою та вразливішою для ударів.

Нагадаємо, раніше партизанський рух “АТЕШ” повідомляв про критичний дефіцит запчастин для ремонту артилерії у російських військ на Херсонському напрямку. За даними агентів, через зношення техніки та нестачу деталей російські гармати дедалі частіше виходять з ладу просто під час боїв, а ремонт у польових умовах стає неможливим.

Крім того, на Херсонському напрямку російські військові можуть спеціально виводити з ладу власні катери, щоб не виходити в акваторію Дніпра. У “АТЕШ” заявили, що командування РФ уже почало підозрювати екіпажі у навмисному саботажі через регулярні поломки техніки.