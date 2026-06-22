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Военный Фокус Российско-украинская война

Христианский корпус, фонд "Надежда" и Валерий Дубиль доставили на фронт электробайки и детекторы дронов

христианский корпус, помощь защитникам, помощь ВСУ, помощь бойцам, Алексей Боргезе Середюк, батальон "Братство"
Христианский корпус объединяет боевые подразделения ГУР, выполняющие задачи на самых сложных участках фронта

Христианский корпус совместно со стратегическим партнером — Благотворительным фондом молодежной инициативы "Надежда", председателем наблюдательного совета фонда, первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Валерием Дубилем, президентом фонда Витой Присяжнюк и партнерами передали украинским защитникам очередной крупный груз помощи.

На передовую отправились электробайки, аппараты для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse, детекторы дронов FOX, Starlink, зарядные станции, генераторы, сеткометы и другое оборудование, которое помогает военным и спасает жизни — об этом пишет УНИАН.

К отправке присоединились лидеры Христианского корпуса — командир батальона "Братство" Алексей "Боргезе" Середюк и командир спецподразделения ГУР МО Украины "Стугна" Дмитрий Линько, посол Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" Евгений Хмара, а также волонтеры и партнеры фонда.

Христианский корпус объединяет боевые подразделения ГУР, выполняющие задачи на самых сложных участках фронта. В основе этого объединения — братство, взаимная поддержка, любовь к ближнему, ответственность за побратима и служение Украине.

христианский корпус, помощь защитникам, помощь ВСУ, помощь бойцам
На передовую отправились электробайки, аппараты для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse, детекторы дронов FOX и Starlink, зарядные станции, генераторы и сеткометы

"Вера в Бога, молитва и братство — это основа Христианского корпуса. Перед выходом в бой мы молимся, и за годы войны не раз убеждались, что Божья помощь и поддержка побратимов спасают жизни. Именно поэтому мы объединяемся с людьми, которые помогают военным, ведь сегодня каждый на своем месте борется за Украину и за жизнь наших защитников", – отметил Алексей "Боргезе" Середюк.

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" с начала полномасштабного вторжения осуществил уже более 415 миссий на передовую. Помощь фонда систематически поступает подразделениям ГУР МО Украины, Силам специальных операций, Десантно-штурмовым войскам, Национальной гвардии, пограничникам и боевым бригадам на самых горячих направлениях фронта.

христианский корпус, помощь защитникам, помощь ВСУ, помощь бойцам
Вера в Бога, молитва и братство — это основа Христианского корпуса

"Мы постоянно поддерживаем связь с подразделениями и хорошо знаем, что сегодня нужно на передовой. Детекторы дронов помогают своевременно выявлять угрозу со стороны FPV, аппараты Easy Pulse дают медикам шанс спасти раненого, а электробайки обеспечивают мобильность там, где обычная техника становится легкой мишенью для врага. Именно поэтому мы продолжаем наши миссии и доставляем оборудование, которое помогает спасать жизни украинских защитников", – подчеркнул Валерий Дубиль.

христианский корпус, помощь защитникам, помощь ВСУ, помощь солдатам, Валерий Дубиль
Валерий Дубиль: "Поставляем оборудование, которое помогает спасать жизни украинских защитников"

Сегодня электробайки активно используются штурмовыми и разведывательными группами на передовой.

"Христианский корпус" совместно с партнерами доставил на фронт электробайки, устройства Easy Pulse и детекторы дронов

"Сегодня скорость и мобильность зачастую определяют успех операции и спасают жизни бойцов. Электробайки позволяют быстро перемещаться, незаметно работать на сложных участках и выполнять задачи там, где использование автомобилей сопряжено со слишком высоким риском из-за постоянной угрозы со стороны вражеских FPV-дронов. Эта техника уже доказала свою эффективность в ходе боевых действий", — подчеркнул Дмитрий Линько.

христианский корпус, помощь защитникам, помощь ВСУ, помощь солдатам, Schiller AG
Отправка этого груза стала возможной благодаря поддержке партнеров и благотворителей

Отправка этого груза стала возможной благодаря поддержке партнеров и благотворителей — Анатолия Шкрибляка, Антона Бахура, Артема Чаплигина, Анны Лактионовой, компании Schiller AG, которые помогают обеспечивать военных необходимым оборудованием и спасать жизни защитников.