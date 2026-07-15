День миротворцев: как украинские военные спасли тысячи людей в Боснии в 1995 году

В июле 1995 года 79 украинских миротворцев помогли эвакуировать тысячи мирных жителей боснийского анклава Жепа, оказавшегося в окружении армии боснийских сербов. Это произошло вскоре после массового убийства около 8 тысяч боснийских мусульман в соседней Сребренице.

Об операции украинских военных в Жепе говорится в материале Ukraine History, посвящённом украинским миротворцам в югославских войнах.

Украинские миротворцы в Боснии

Украинские военные участвовали в миротворческой миссии в бывшей Югославии с 1992 года. Для Вооружённых сил Украины это была первая операция за рубежом. По состоянию на лето 1995 года в Боснии находилось более тысячи украинских военных, большинство из которых были дислоцированы в Сараеве.

Весной 1993 года вокруг шести городов Боснии были созданы так называемые зоны безопасности ООН. Среди наиболее изолированных были анклавы Сребреница, Жепа и Горажде. В Жепе и Горажде несли службу украинские миротворцы.

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Техника украинских миротворцев ООН в Жепе Фото: Архивное фото

После трагедии в Сребренице следующей целью стала Жепа

В июле 1995 года войска боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича захватили Сребреницу. После этого около 8 тысяч боснийских мусульман мужского пола были убиты. Следующей целью стала Жепа, расположенная в нескольких десятках километров от Сребреницы. В документах ООН о событиях 1995 года также отмечается, что после падения Сребреницы Жепа оставалась изолированной, а впоследствии была захвачена силами боснийских сербов.

В материале "Телевидение Торонто" об участии Украины в миротворческой миссии в Боснии и Герцеговине говорится, что гарнизон украинских миротворцев в Жепе насчитывал всего 79 военнослужащих. У них было стрелковое оружие и девять бронетранспортеров. Украинские военные должны были следить за передвижениями вооруженных формирований и сообщать об обстрелах анклава.

10 июля войска боснийских сербов начали обстреливать Жепу. В город также прибывали беженцы, которым удалось выбраться из Сребреницы. Украинские миротворцы оказались под давлением обеих сторон конфликта.

Боснийцы требовали, чтобы украинцы обратились к НАТО за авиационной поддержкой, тогда как сербы требовали не допускать ударов. Сербские военные захватили восьмерых украинских миротворцев и угрожали использовать их в качестве живого щита в случае авиаударов.

При этом украинские военные не собирались покидать позиции и сдавать оружие. По воспоминаниям командира батальона Сергея Мовчанюка, Ратко Младич по радио потребовал прекратить предупредительный огонь.

"За жизнь моих солдат отвечаю только я", — ответил украинский командир.

Во второй половине июля ситуация стала критической. Против менее чем сотни украинских миротворцев действовало около двух тысяч военнослужащих боснийских сербов, оснащённых артиллерией и бронетехникой.

Здания в Жепе, Босния и Герцеговина, разрушенные во время войны Фото: Wikimedia Commons

23 июля в Жепу прибыл украинский полковник Николай Верхогляд, заместитель командующего миротворческими силами ООН в секторе "Сараево". Он начал переговоры с Ратко Младичем об эвакуации гражданского населения. О роли Верхогляда в операции также говорится в его биографии, где указано, что он командовал украинским миротворческим контингентом в Жепе.

По словам Верхогляда, Младич хотел отделить мужчин в возрасте от 17 до 60 лет. Украинский полковник настаивал на том, чтобы эвакуировали всех жителей без исключения и не разлучали семьи.

"Если бы я попросил нанести авиаудар по позициям сербов, это было бы сделано. Но для меня такой шаг был невозможен: сербы угрожали расстрелять наших миротворцев, если авиация начнёт бомбардировку", — вспоминал Верхогляд.

В ходе переговоров украинский офицер добился согласия на эвакуацию всех жителей. 25 июля из Жепы начали вывозить мирных жителей. Каждый автобус сопровождал как минимум один украинский военнослужащий, а мужчинам разрешили ехать вместе с семьями.

Колонну также сопровождали бронетранспортеры французских миротворцев. Людей вывозили на территории, контролируемые боснийской армией.

Эвакуация длилась три дня. Согласно данным, приведенным в материале "Телевидение Торонто", ООН оценивала число эвакуированных примерно в 5 тысяч человек, тогда как украинская сторона называла цифру в 10 тысяч. В то же время из одного автобуса сербские военные вывели 36 мужчин, дальнейшая судьба которых точно неизвестна.

После эвакуации украинские миротворцы, вернувшиеся на базу в Жепе, видели, как сербские войска разрушали мечети, мусульманские школы и оскверняли кладбища. Некоторые боснийские мирные жители, оставшиеся в анклаве, погибли.

Украинские миротворцы после возвращения из Жепы в Сараево в августе 1995 года

Как Николай Верхогляд договорился об эвакуации жителей

Роль украинских миротворцев в событиях в Жепе впоследствии оценивалась по-разному. Часть боснийской стороны обвиняла миротворцев в том, что они не вступили в бой с войсками Младича, а эвакуацию считала принудительной депортацией.

В то же время непосредственный начальник Верхогляда Эрве Гобильяр через две недели после событий направил благодарственное письмо тогдашнему начальнику Генерального штаба Украины Анатолию Лопате. Спустя 19 лет бывший командующий войсками ООН в Боснии Руперт Смит также просил украинские власти отметить участников тех событий.

Заместитель командующего сектором "Сараево" полковник Верхогляд М. Я. (слева) и водитель старший прапорщик Куц С. Н. (справа) (казармы Тито, май 1995 года) Фото: Историческая правда

Николай Верхогляд скончался в мае 2021 года. В октябре того же года ему посмертно присвоили звание Героя Украины.

Операция в Жепе стала одним из самых известных эпизодов участия украинских военных в миротворческих миссиях. В июле 1995 года 79 украинских миротворцев в условиях осады и угрозы повторения трагедии в Сребренице приняли участие в организации эвакуации тысяч мирных жителей.

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