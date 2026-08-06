Сумма впечатляет: в Нацбанке подсчитали международную помощь Украине

С начала полномасштабной войны Украина получила почти 200 млрд долларов в виде прямого бюджетного финансирования от международных партнеров.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный по итогам совещания послов с участием министра финансов Сергея Марченко.

Он назвал эту сумму "колоссальной" и отметил, что она стала результатом системной работы.

По словам главы НБУ, сейчас Украина находится на важном этапе изменения отношения международных партнеров к оказанию поддержки.

"Все чаще в публичных выступлениях звучит: финансирование Украины = безопасность Европы. Именно Украина сегодня решает общеевропейские задачи в области безопасности и получает для этого ресурсы от демократического мира", — сообщил Пышный.

Он подчеркнул, что Украина должна и впредь укреплять международные отношения, ведь она является не только получателем помощи, но и "донором безопасности, уникального опыта и источником укрепления ЕС".

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Кроме того, Пышный отметил, что Нацбанк расширяет международное сотрудничество, в частности в сфере санкционной политики и оказания технической помощи иностранным центральным банкам.

По данным Министерства финансов, в государственном бюджете на 2026 год предусмотрен значительный дефицит, который, как и ранее, планируется покрывать за счет международной финансовой поддержки и внешнего финансирования.

Для сравнения: бюджет Украины на 2026 год предусматривает доходы в размере 2,9 трлн грн и расходы в размере 4,8 трлн грн. Разница между доходами и расходами покрывается государством преимущественно за счет международного финансирования. По оценке Министерства финансов, в 2026 году потребность во внешней поддержке составляет 2,079 трлн грн.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Арсений Пушкаренко сообщил, что Украина впервые сможет направлять часть международной финансовой помощи на выплаты военнослужащим. Такая возможность появилась после принятия Европейским Союзом нового кредитного решения.

В конце апреля ЕС одобрил для Украины пакет финансовой поддержки в размере 90 млрд евро на два года. По словам Пушкаренко, эти средства планируется направить в первую очередь на нужды обороны, поддержание экономической стабильности и подготовку страны к следующему отопительному сезону.