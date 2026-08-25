Четвертые сутки поисков: в Кривом Роге под завалами ТЦ до сих пор ищут ребенка и еще двух человек

В Кривом Роге четвертые сутки идет поисковая операция после удара по торговому центру. Спасатели ищут трех человек, среди которых один ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины по состоянию на 19.30 24 августа.

На месте работают 185 спасателей и 42 единицы техники.

"Поиски продолжаются без остановки: 3 человека, среди которых 1 ребенок, до сих пор считаются пропавшими без вести", — сообщили в ГСЧС.

Работа кинологов Фото: ГСЧС

В поисковую операцию после удара по торговому центру в Кривом Роге привлекли восемь служебных собак ГСЧС и кинологов из Сумской, Донецкой, Запорожской, Полтавской областей и Днепра. Кинологи уже обследовали более 1000 кв. м территории разрушенного комплекса.

Спасатели ГСЧС продолжают разбор завалов. Они разобрали 1900 кв. м поврежденных конструкций, в том числе в труднодоступных местах.

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Поиски людей Фото: ГСЧС

В результате российской атаки погибли 16 человек, еще 136 получили ранения. Среди пострадавших – 26 детей.

Российские войска дважды атаковали торговый центр в Кривом Роге беспилотниками 21 августа. По состоянию на утро 24 августа в больницах оставались 49 пострадавших, 15 из них находились в тяжелом и тяжелом состоянии.

Атака на ТЦ в Кривом Роге – что известно

После российской атаки на торгово-развлекательный центр "Солнечная галерея" в Кривом Роге продолжаются аварийно-спасательные работы. Спасатели разбирают завалы и продолжают поиски людей.

Пожар на площади в 9 тысяч кв. м уже ликвидировали. К работам привлекли спасателей из семи областей Украины и кинологов.

По данным, приведенным в сообщении, девять человек, среди которых двое детей, считались пропавшими без вести.