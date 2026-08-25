Четверта доба пошуків: у Кривому Розі під завалами ТЦ досі шукають дитину та ще двох людей

У Кривому Розі четверту добу триває пошукова операція після удару по торговельному центру. Рятувальники шукають трьох людей, серед яких одна дитина.

Про це повідомили у ДСНС України станом на 19:30 24 серпня.

На місці працюють 185 рятувальників і 42 одиниці техніки.

“Пошуки тривають без зупинки: 3 людей, серед яких 1 дитина, досі вважаються зниклими безвісти”, — повідомили у ДСНС.

Робота кінологів Фото: ДСНС

До пошукової операції після удару по торговельному центру в Кривому Розі залучили вісім службових собак ДСНС та кінологів із Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської областей і Дніпра. Кінологи вже обстежили понад 1000 кв. м території зруйнованого комплексу.

Рятувальники ДСНС продовжують розбір завалів. Вони розібрали 1900 кв. м пошкоджених конструкцій, зокрема у важкодоступних місцях.

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Пошуки людей Фото: ДСНС

Унаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 136 дістали поранення. Серед постраждалих — 26 дітей.

Російські війська двічі атакували торговельний центр у Кривому Розі безпілотниками 21 серпня. Станом на ранок 24 серпня у лікарнях залишалися 49 постраждалих, 15 із них перебували у дуже важкому та важкому стані.

Атака на ТЦ у Кривому Розі — що відомо

Після російської атаки на торговельно-розважальний центр “Сонячна галерея” у Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники розбирають завали та продовжують пошуки людей.

Пожежу на площі 9 тисяч кв. м уже ліквідували. До робіт залучили рятувальників із семи областей України та кінологів.

За даними, наведеними у повідомленні, дев’ятеро людей, серед яких двоє дітей, вважалися зниклими безвісти.