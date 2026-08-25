Россия бьет по большим ТЦ: магазины в прифронтовых городах будут закрывать во время тревог

Некоторые торговые центры Днепра начали прекращать работу во время воздушных тревог после удара РФ по ТРЦ "Солнечная галерея" в Кривом Роге. В то же время, часть посетителей вместо укрытия просто выходит на улицу.

Об этом сообщило "Общественное Днепр".

Решение принимают на фоне атаки 21 августа, в результате которой в Кривом Роге погибли 16 человек, а 136 получили ранения, среди них 26 детей.

После удара некоторые торговые центры Днепра начали закрываться во время тревог. Местная жительница Мария отметила, что после объявления опасности люди могут просто покидать ТРЦ и оказываться на улице.

"Говорят выходить — мы выходим, но бизнес теряет деньги, и смысла из этого не всегда есть. Все посетители стоят вот здесь — ну, какой смысл? А еще — куда должны деться люди, которые уже внутри? А если в ТРЦ вообще нет укрытия? Их просто выгонят на улицу? Под ракеты и дроны? — Кто тогда будет отвечать — в случае трагедии?"

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Ранее предупреждали о новых ударах по ТЦ

22 августа председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что разведка предупредила о возможных новых ударах по крупным торговым центрам в прифронтовых городах, в частности в Кривом Роге.

По его словам, предпринимателей призвали приостанавливать работу торговых точек во время воздушных тревог, а жителей прятаться в укрытиях.

"Есть данные разведки, что возможны удары по другим крупным торговым центрам в прифронтовых городах и, в частности, Кривом Роге", — заявил Вилкул.

Предупреждение последовало после удара по ТРЦ "Солнечная галерея" в Кривом Роге.

В Кривом Роге завершили аварийно-спасательные работы

25 августа ГСЧС сообщила о завершении аварийно-спасательных работ на месте удара по торговому центру в Кривом Роге. Спасатели разобрали около 5000 квадратных метров разрушенных конструкций и обследовали всю территорию.

С места происшествия вывезли около 1230 тонн строительных конструкций. К работам привлекли около 200 спасателей и более 40 единиц специальной и тяжелой инженерной техники.

В результате российской атаки погибли 16 человек, еще 136 получили ранения, среди них — 26 детей.

Напомним, после российского удара по торгово-развлекательному центру "Солнечная галерея" в Кривом Роге к ликвидации последствий привлекли спасателей из семи областей Украины, а также кинологов.

По приведенным данным, без вести пропавшими считались девять человек, среди них двое детей.