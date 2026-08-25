Росія б'є по великих ТЦ: магазини у прифронтових містах закриватимуть під час тривог

Деякі торговельні центри Дніпра почали припиняти роботу під час повітряних тривог після удару РФ по ТРЦ "Сонячна галерея" у Кривому Розі. Водночас частина відвідувачів замість укриття просто виходить на вулицю.

Про це повідомило "Суспільне Дніпро".

Рішення ухвалюють на тлі атаки 21 серпня, внаслідок якої у Кривому Розі загинули 16 людей, а 136 отримали поранення, серед них 26 дітей.

Після удару деякі торговельні центри Дніпра почали закриватися під час тривог. Водночас місцева жителька Марія зазначила, що після оголошення небезпеки люди можуть просто залишати ТРЦ і опинятися на вулиці.

“Кажуть виходити — ми виходимо, але бізнес втрачає гроші, і сенсу з цього не завжди є. Всі відвідувачі стоять ось тут — ну, який сенс? А ще — куди мають подітися люди, які вже всередині? А якщо в ТРЦ взагалі немає укриття? Їх просто виженуть на вулицю? Під ракети і дрони? Хто тоді відповідатиме — у разі трагедії?”, — наголосила вона.

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Раніше попереджали про нові удари по ТЦ

22 серпня голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що розвідка попередила про можливі нові удари по великих торговельних центрах у прифронтових містах, зокрема в Кривому Розі.

За його словами, підприємців закликали призупиняти роботу торговельних точок під час повітряних тривог, а жителів — ховатися в укриттях.

“Є дані розвідки, що можливі удари по інших великих торговельних центрах у прифронтових містах і, зокрема, Кривому Розі”, — заявив Вілкул.

Попередження пролунало після удару по ТРЦ “Сонячна галерея” у Кривому Розі.

У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи

25 серпня ДСНС повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт на місці удару по торговельному центру в Кривому Розі. Рятувальники розібрали близько 5000 квадратних метрів зруйнованих конструкцій та обстежили всю територію.

З місця події вивезли близько 1230 тонн будівельних конструкцій. До робіт залучили майже 200 рятувальників і понад 40 одиниць спеціальної та важкої інженерної техніки.

Внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення, серед них — 26 дітей.

Нагадаємо, після російського удару по торговельно-розважальному центру “Сонячна галерея” у Кривому Розі до ліквідації наслідків залучили рятувальників із семи областей України, а також кінологів.

За наведеними даними, безвісти зниклими вважалися дев’ятеро людей, серед них — двоє дітей.