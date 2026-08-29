Дроны атакуют Ростовскую область РФ: рядом находятся два склада Ozon (видео)

В Ростовской области РФ прогремела серия взрывов после пролета дронов. По сообщениям местных жителей, БПЛА двигались в сторону городов Батайск и Аксай, где расположены два хаба компании Ozon.

По сообщениям мониторинговых пабликов, в районе этого города активно действует местная ПВО. Количество взрывов превышает 20, отмечают специалисты по OSINT из проекта Exilenova+.

"Рядом с этим местом находятся два склада Ozon", — говорится в сообщении.

Позже мониторинговый канал опубликовал новые видео- и фотоматериалы, в которых сообщается о взрывах в Батайске и Аксае. Кроме того, местные жители заявляют, что в местах падения снарядов возник пожар.

"В Аксае фиксируются прилеты дронов. [Зафиксирован] пожар после попадания", — отмечают наблюдатели.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как дроны атаковали логистический комплекс в Оренбурге. В ночь на 23 августа был атакован склад торговой платформы Ozon.

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Впоследствии стало известно, что дроны атаковали логистические хабы в Адыгее и Невиномиске. Аналитики подтвердили, судя по опубликованным кадрам, что речь идет о складах компании "Ozon".