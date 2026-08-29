Дрони атакують російську Ростовську область: поруч перебувають два склади Ozon (відео)

У Ростовській області РФ пролунала серія вибухів після прольоту дронів. За повідомленнями місцевих, БПЛА рухалися в бік міст Батайськ і Аксай, де розташовані два хаби компанії Ozon.

За повідомленнями моніторингових пабліків, у районі цього міста активно працює місцева ППО. Кількість вибухів перевищує понад 20, вказують OSINT-ери з проєкту Exilenova+.

"Поруч із цим місцем розташовані два склади Ozon", — зазначено в повідомленні.

Пізніше моніторинговий канал виклав нові відео- та фотоматеріали, в яких зазначає про вибухи в Батайську та Аксаї. Також місцеві мешканці заявляють, що на місцях прильотів сталася пожежа.

"В Аксаї фіксують прильоти дронів. [Зафіксовано] пожежу після влучання", — вказують осінтери.

Раніше Фокус повідомляв про те, як дрони атакували логістичний комплекс в Оренбурзі. У ніч проти 23 серпня був атакований склад торговельної платформи Ozon.

Відео дня

Згодом стало відомо, що дрони атакували логістичних хаби в Адигеї та Невиномиську. Осінтери підтвердили за оприлюдненими кадрами, що мова йде про склади компанії Ozon.