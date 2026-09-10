Россияне ударили по АЗС в Киеве, когда там находились люди: вспыхнул пожар, есть раненые (видео)

Благодаря оперативной работе пожарных все очаги возгорания — на АЗС, в нежилом здании и возле генераторов — удалось быстро ликвидировать.

В результате очередного авиаудара российских войск по столице в Голосеевском районе Киева зафиксированы попадания и падение обломков беспилотника на гражданские объекты. В результате обстрела ранения получили трое человек.

Об этом сообщили Киевская городская военная администрация, мэр столицы Виталий Кличко и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным городских властей, вражеский ударный дрон упал непосредственно на территорию автозаправочной станции в Голосеевском районе.

В месте попадания возник пожар:

Пожар в транспорте: загорелся легковой автомобиль, находившийся возле АЗС.

загорелся легковой автомобиль, находившийся возле АЗС. Повреждение инфраструктуры: взрывной волной и обломками повреждена расположенная рядом остановка общественного транспорта.

взрывной волной и обломками повреждена расположенная рядом остановка общественного транспорта. Пожар в здании: огонь охватил 8-этажное нежилое здание неподалеку.

Видео дня

Вскоре последовал повторный удар, в результате которого загорелись дизельные генераторы на территории объекта.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о ранении трёх человек в результате падения БПЛА на территорию АЗС.

"В Голосеевском районе БПЛА упал на территорию АЗС. Пожар и возгорание одного автомобиля оперативно ликвидировали. Три человека пострадали. Медики оказывают им помощь", — отметил Кличко.

На место происшествия немедленно прибыли подразделения ГСЧС, медики и полиция. Медицинский персонал оказал пострадавшим необходимую первую помощь и госпитализировал их для дальнейшего лечения.

Новость дополняется…