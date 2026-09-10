Россияне ударили по АЗС в Киеве, когда там находились люди: вспыхнул пожар, есть раненые (видео)
Благодаря оперативной работе пожарных все очаги возгорания — на АЗС, в нежилом здании и возле генераторов — удалось быстро ликвидировать.
В результате очередного авиаудара российских войск по столице в Голосеевском районе Киева зафиксированы попадания и падение обломков беспилотника на гражданские объекты. В результате обстрела ранения получили трое человек.
Об этом сообщили Киевская городская военная администрация, мэр столицы Виталий Кличко и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По данным городских властей, вражеский ударный дрон упал непосредственно на территорию автозаправочной станции в Голосеевском районе.
В месте попадания возник пожар:
- Пожар в транспорте: загорелся легковой автомобиль, находившийся возле АЗС.
- Повреждение инфраструктуры: взрывной волной и обломками повреждена расположенная рядом остановка общественного транспорта.
- Пожар в здании: огонь охватил 8-этажное нежилое здание неподалеку.
Вскоре последовал повторный удар, в результате которого загорелись дизельные генераторы на территории объекта.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о ранении трёх человек в результате падения БПЛА на территорию АЗС.
"В Голосеевском районе БПЛА упал на территорию АЗС. Пожар и возгорание одного автомобиля оперативно ликвидировали. Три человека пострадали. Медики оказывают им помощь", — отметил Кличко.
На место происшествия немедленно прибыли подразделения ГСЧС, медики и полиция. Медицинский персонал оказал пострадавшим необходимую первую помощь и госпитализировал их для дальнейшего лечения.
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