Дроны РФ взорвались в Молдове и Румынии: у одного из них была бортовая камера (видео)

Утром 24 сентября российские дроны залетели сразу в две соседние с Украиной страны. В Румынии беспилотник упал в лесу возле Солки, а в Молдове воздушное пространство нарушили четыре аппарата, причем один из них полиция предварительно идентифицировала как "Герберу".

Беспилотник упал утром 24 сентября в лесу недалеко от румынского города Солка в уезде Сучава. Об этом сообщает Digi24.

Обломки аппарата обнаружили местные жители, которые успели заснять его на видео как в полете, так и после падения. По их словам, дрон взорвался, когда зацепился за деревья. Занятия в школах четырёх общин региона приостановили до 10:00. В Минобороны Румынии уточнили обстоятельства инцидента.

"В дополнение к ранее обнародованной информации об инциденте, произошедшем утром 24 сентября, сообщаем, что воздушная цель находилась в национальном воздушном пространстве в течение примерно четырёх минут, после чего упала вблизи города Солка (уезд Сучава), не повлекши за собой человеческих жертв или материального ущерба", — говорится в заявлении.

Видео дня

На место выехали группы реагирования МВД, которые оградили территорию и обнаружили небольшой беспилотник. Пожара там не произошло. В 07:21 с 95-й авиабазы в Бакеу для мониторинга ситуации вылетел вертолёт IAR-330 SOCAT. В ведомстве добавили, что ситуация развивается, поэтому подробности будут предоставлены позже.

Утром Инспекторат по чрезвычайным ситуациям разослал предупреждение RO-Alert жителям уезда Ботошани. Причиной послужило то, что радары Минобороны зафиксировали цель, двигавшуюся над территорией Украины вблизи румынской границы. Для мониторинга в воздух поднялись два истребителя F-16. Ранее подобное предупреждение получили и жители северной части уезда Тулча.

В то же утро российские беспилотники нарушили и воздушное пространство Молдовы. Об этом сообщила президент страны Майя Санду.

"Массированная атака России на Украину сегодня утром вновь затронула Молдову: четыре российских дрона нарушили наш воздушный пространство, и по меньшей мере один взорвался на севере страны. Война России угрожает всей Европе. Мы осуждаем эту войну и поддерживаем Украину", – подчеркнула она.

Полиция Республики Молдова сообщила, что эксперты взрывотехнической службы предварительно установили: дрон, обнаруженный в Флорештском районе, имеет признаки аппарата типа "Гербера", который использует Россия.

По предварительным данным, такой беспилотник обнаружили на территории Молдовы впервые, причем он был оснащён бортовой камерой. Эксперты установили, что аппарат столкнулся с деревом, после чего упал на землю и взорвался.

Полицейские продолжают расследование, чтобы точно установить модель, производителя, технические характеристики и все обстоятельства инцидента. Окончательная идентификация устройства будет подтверждена по результатам соответствующих экспертиз.

Ранее сообщалось, что шесть пунктов пропуска на польско-украинской границе переведены в режим повышенной готовности с привлечением военных. Такие меры были приняты для усиления безопасности после недавних инцидентов с российскими дронами вблизи границы.

Кроме того, вместо того чтобы применить средства ПВО или нейтрализовать дрон возле американской базы в Редзикове, польские военные просто позвонили по номеру 112, чтобы вызвать полицию.