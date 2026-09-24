Дрони РФ вибухнули в Молдові та Румунії: один з них мав бортову камеру (відео)

Уранці 24 вересня російські дрони залетіли одразу до двох сусідніх з Україною країн. У Румунії безпілотник упав у лісі біля Солки, а в Молдові порушили повітряний простір чотири апарати, причому один із них поліція попередньо ідентифікувала як "Герберу".

Безпілотник упав уранці 24 вересня в лісі поблизу румунського міста Солка в повіті Сучава. Про це повідомляє Digi24.

Уламки апарата знайшли місцеві жителі, які встигли зняти його на відео і в польоті, і вже після падіння. За їхніми словами, дрон вибухнув, коли зачепив дерева. Заняття в школах чотирьох громад регіону призупинили до 10:00. У Міноборони Румунії уточнили обставини інциденту.

"На додаток до раніше оприлюдненої інформації щодо інциденту, що стався вранці 24 вересня, повідомляємо, що повітряна ціль перебувала в національному повітряному просторі протягом приблизно чотирьох хвилин, після чого впала поблизу міста Солка (повіт Сучава), не спричинивши людських жертв чи матеріальних збитків", – йдеться в заяві.

Видео дня

На місце виїхали групи реагування МВС, які огородили територію й виявили невеликий безпілотник. Пожежі там не сталося. О 07:21 з 95-ї авіабази в Бакеу на моніторинг ситуації вилетів гелікоптер IAR-330 SOCAT. У відомстві додали, що ситуація розвивається, тож подробиці надаватимуть згодом.

Вранці Інспекторат з надзвичайних ситуацій розіслав попередження RO-Alert для мешканців повіту Ботошані. Причиною стало те, що радари Міноборони зафіксували ціль, яка рухалася над територією України поблизу румунського кордону. Для моніторингу в повітря підняли два винищувачі F-16. Раніше подібне сповіщення отримали й жителі північної частини повіту Тулча.

Цього ж ранку російські безпілотники порушили й повітряний простір Молдови. Про це повідомила президентка країни Мая Санду.

"Масована атака Росії на Україну сьогодні вранці знову дісталася Молдови: чотири російські дрони порушили наш повітряний простір, і щонайменше один вибухнув на півночі країни. Війна Росії загрожує всій Європі. Ми засуджуємо цю війну і стоїмо з Україною", – наголосила вона.

Поліція Республіки Молдова повідомила, що експерти вибухотехнічної секції попередньо встановили: дрон, виявлений у Флорештському районі, має ознаки апарата типу "Гербера", який використовує Росія.

За попередніми даними, такий безпілотник знайшли на території Молдови вперше, причому він був обладнаний і бортовою камерою. Експерти з'ясували, що апарат зіткнувся з деревом, після чого впав на землю та вибухнув.

Поліцейські продовжують дослідження, аби точно визначити модель, виробника, технічні характеристики й усі обставини інциденту. Остаточна ідентифікація апарата буде підтверджена за результатами профільних експертиз.

Раніше повідомлялося, що шість пунктів пропуску на польсько-українському кордоні перевели в режим підвищеної готовності із залученням військових. Такі заходи запровадили для посилення безпеки після нещодавніх інцидентів з російськими дронами поблизу кордону.

Крім того, замість застосування засобів ППО чи нейтралізації дрона біля американської бази в Редзіково польські військові просто зателефонували на лінію 112, щоб викликати поліцію.