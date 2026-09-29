В Румынии обнаружили обломки неопознанного летающего объекта: что говорят в Минобороны

На востоке Румынии 29 сентября обнаружили обломки неизвестного объекта, похожего на беспилотник. Место падения оцеплено, а обломки передадут специалистам для установления происхождения.

Обломки неизвестного объекта, который может оказаться дроном, были обнаружены на пахотных землях в Инсула-Маре-а-Браилей недалеко от деревни Гропени в уезде Браила. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

Об инциденте стало известно ещё ночью, когда местный житель позвонил по номеру экстренной службы 112. По его словам, после падения на месте вспыхнул пожар, однако огонь впоследствии погас сам по себе. Пострадавших нет, материального ущерба также не зафиксировано.

На место происшествия прибыли подразделения МВД Румынии и представители Румынской разведывательной службы, которые оцепили территорию с обломками. Отдельно туда направили специализированную группу Министерства национальной обороны.

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Специалисты должны осмотреть участок и изучить найденные фрагменты. Именно это исследование поможет выяснить, какой объект упал на румынской территории и при каких обстоятельствах это произошло.

В Министерстве обороны Румынии подчеркнули, что в течение прошлой ночи радиолокационные системы не зафиксировали ни одного несанкционированного вторжения в национальное воздушное пространство. То есть официально о нарушении пока не сообщается, несмотря на обнаруженные обломки.

Ранее сообщалось, что бывший президент Румынии Клаус Йоханнис признавал, что войска не могли обнаруживать дроны на высоте более полукилометра.

Кроме того, секретарь по стратегическим вопросам Румынии Юлиан Фото выразил недовольство в связи с нарушением воздушного пространства страны и появлением подобных "сюрпризов" на её территории вблизи границы с Украиной.