У Румунії виявили уламки невпізнаного літаючого об'єкта: що говорять у Міноборони

На сході Румунії 29 вересня знайшли уламки невідомого об'єкта, схожого на безпілотник. Місце падіння оточили, а фрагменти передадуть фахівцям для встановлення походження.

Уламки невідомого об'єкта, який може виявитися дроном, знайшли на орних землях в Інсула-Маре-а-Браїлей поблизу села Гропені у повіті Браїла. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

Про інцидент стало відомо ще вночі, коли місцевий житель зателефонував на екстрений номер 112. За його словами, після падіння на місці спалахнула пожежа, однак вогонь згодом згас самостійно. Постраждалих немає, матеріальних збитків також не зафіксували.

На місце події прибули підрозділи МВС Румунії та представники Румунської розвідувальної служби, які оточили територію з уламками. Окремо туди скерували спеціалізовану групу Міністерства національної оборони.

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Фахівці мають оглянути ділянку та вивчити знайдені фрагменти. Саме це дослідження допоможе з'ясувати, що за об'єкт упав на румунській території та за яких обставин це сталося.

У Міноборони Румунії наголосили, що радіолокаційні системи протягом минулої ночі не зафіксували жодного несанкціонованого проникнення в національний повітряний простір. Тобто офіційно про порушення там поки не повідомляють, попри виявлені уламки.

Раніше повідомлялося, що колишній президент Румунії Клаус Йоганніс визнавав, що війська не могли фіксувати дрони на висоті понад пів кілометра.

Також секретар зі стратегічних питань Румунії Юліан Фото висловлював невдоволення через порушення повітряного простору країни та появу подібних "сюрпризів" на її території поблизу кордону з Україною.