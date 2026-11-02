РФ запустила 10 авиабомб по школе в Камышевахе: погибли 18 человек, — Зеленский (видео)

Вооруженные силы РФ нанесли массированный авиаудар по школе в поселке Камышеваха Запорожской области, поразив укрытие, в котором находились мирные жители, заявил президент Украины Зеленский. Погибли 18 человек, пятеро получили ранения. На кадрах с места событий — несколькометровые воронки после попаданий и сплошные руины на месте школы и укрытия.

Люди получали гуманитарную помощь, когда россияне нанесли по школе удар 10 авиабомбами, сообщил президент Украины вечером 2 ноября. По словам Зеленского, сначала ВС РФ сбросили первую авиабомбу, которая попала в здание. Затем — ещё девять боеприпасов, которые попали в укрытие. На момент удара в помещении находились жители Камышевахи, укрывавшиеся от обстрела.

"Чрезвычайно страшный российский удар по поселку Камышеваха в Запорожской области. С утра по поселку уже было нанесено несколько авиаударов — по школе, которая использовалась для гуманитарных нужд: там раздавали людям гуманитарную помощь. Россияне не могли не знать, что каждую неделю местные жители, оставшиеся в Камышевахе, получали гуманитарную помощь именно там", — написал Зеленский.

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На фото с места событий — разрушенная школа и ямы на месте укрытия.

Фото: ГСЧС

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