РФ запустила 10 авіабомб по школі у Комишувасі: загинуло 18 людей, — Зеленський (відео)

ЗС РФ здійснили масований авіаудар по школі в селищі Комишуваха Запорізької області, поціливши в укриття з цивільними людьми, заявив президент України Зеленський. Загинуло 18 людей, поранені п'ятеро. На кадрах місця подій — кількаметрові вирви після влучань та суцільна руїна на місці школи та укриття.

Люди отримували гуманітарну допомогу, коли росіяни поцілили по школі 10 авіабомбами, повідомив український президент увечері 2 листопада. Згідно з даними Зеленського, спершу ЗС РФ запустили першу авіабомбу, яка влучила по будівлі. Потім — ще дев'ять засобів ураження, які влучили в укриття. На момент удару у приміщенні перебували жителі Комишувахи, ховаючись від обстрілу.

"Надзвичайно страшний російський удар по селищу Комишуваха в Запорізькій області. Від ранку було вже кілька ударів авіабомб по селищу – по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу. Росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві, які залишились в Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там", — написав Зеленський.

Видео дня

На фото з місця подій — зруйнована школа та ями на місці укриття.

Фото: ДСНС

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