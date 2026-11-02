РФ запустила 10 авиабомб по школе в Камышевахе: погибли 18 человек, — Зеленский (видео)

Вооруженные силы РФ нанесли массированный авиаудар по школе в поселке Камышеваха Запорожской области, поразив укрытие, в котором находились мирные жители, заявил президент Украины Зеленский. Погибли 18 человек, пятеро получили ранения. На кадрах с места событий — несколькометровые воронки после попаданий и сплошные руины на месте школы и укрытия.

Люди получали гуманитарную помощь, когда россияне нанесли по школе удар 10 авиабомбами, сообщил президент Украины вечером 2 ноября. По словам Зеленского, сначала ВС РФ сбросили первую авиабомбу, которая попала в здание. Затем — еще девять боеприпасов, которые попали в укрытие. На момент удара в помещении находились жители Камышевахи, укрывавшиеся от обстрела.

"Чрезвычайно страшный российский удар по поселку Камышеваха в Запорожской области. С утра уже было несколько авиаударов по поселку — по школе, которая использовалась для гуманитарных нужд: там раздавали людям гуманитарную помощь. Россияне не могли не знать, что каждую неделю местные жители, оставшиеся в Камышевахе, получали гуманитарную помощь именно там", — написал Зеленский.

Видео дня

На фото с места событий — разрушенная школа и ямы на месте укрытия.

Удар по Камышевахе — руины после попадания кассетных бомб РФ 2 ноября Фото: ГСЧС

Комышеваха — поселок в Запорожской области, расположенный на трассе Т0803 к юго-западу от Запорожья. Расстояние до линии боевых действий — около 17 км. До войны в Камышевахе проживало около 5 тыс. человек, в 2026 году — около 1 тыс.

Удар по Камышевахе — поселок под Запорожьем, по которому нанесли удар КАБы РФ Фото: DeepState

Удар по Камышевахе — подробности российской атаки 2 ноября

Секретарь городского совета Регина Харченко сообщила, что после удара РФ по Камышевахе без вести пропавшими считаются 27 человек. Чиновница добавила, что среди 18 погибших — спасатели. Харченко подчеркнула, что российские военные знали, что наносят удар по гражданскому объекту, в котором находятся мирные жители.

"Ужасная трагедия в Камышевахе. Настоящие геноцидальные удары. Россияне прекрасно понимали, что именно является целью. Куда они нацеливают свои КАБы", — написала чиновница в Telegram.

Удар по Камышевахе — Регина Харченко о попаданиях кассетных бомб РФ 2 ноября Фото: Скриншот

Фокус писал о других трагических ударах РФ по Украине, в результате которых погибали гражданские граждане. 29 октября российский дрон попал по электропоезду на железнодорожном вокзале Днепра. Погибли 14 человек, среди них — пять железнодорожников, остальные — пассажиры всех возрастов с багажом, которые планировали сесть на поезд "Днепр-Запорожье". При этом оператор, управлявший реактивным дроном РФ, имел возможность видеть, что мишенью стали именно гражданские.

Тогда же ВС РФ обстреляли Чернигов и Кременчуг. Согласно данным городских властей, погибли два человека. Впоследствии выяснилось, что это две 15-летние девушки, направлявшиеся по улице на семейный праздник. В Кременчуге также двое погибших: россияне попали по двору посреди жилого квартала.

Напомним, 7 октября россияне ударили по Прилукам в Черниговской области и убили 18 украинцев.