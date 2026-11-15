После российской атаки в Киевской области закрылся автосалон Porsche: когда он возобновит работу

В ходе российской атаки на столичный регион был поврежден дилерский центр "Порше Запад". Автоцентр обещает возобновить работу как можно скорее.

В результате ночной атаки вооружённых сил РФ на Киев и Киевскую область дилерский центр "Порше Запад" получил повреждения. Об этом сообщает Volkswagen "Порше Запад" Киев.

Отмечается, что вся команда автоцентра цела и в безопасности, но сам автосалон временно не работает.

Сотрудники центра уже приступили к работам по устранению повреждений и делают всё возможное, чтобы как можно скорее возобновить работу автоцентра.

О возобновлении работы дилерский центр обещает сообщить дополнительно.

Напомним, в ночь на воскресенье, 15 ноября, российские войска нанесли массированный удар по Украине с помощью ударных беспилотников, задействовав 132 дрона различных типов. Под ударом оказались сразу несколько регионов, в частности Киевская, Черниговская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская и Одесская области.

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Также Фокус сообщал, что во время российской атаки в воскресенье дрон, вероятно, поразил автосалон MERCEDES-BENZ в Одессе. В дилерском центре вспыхнул пожар.

Стоит напомнить, что во время обстрела в начале июня был уничтожен автосалон китайского производителя Zeekr на Подоле. Само помещение почернело, в нем не осталось целых окон, однако название бренда на фасаде здания чудом уцелело.

Кроме того, в первых числах 2024 года в результате ракетного обстрела Киева пострадали два автосалона, один из которых продавал электромобили Tesla.