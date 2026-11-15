Після російської атаки на Київщині закрився автосалон Porsche: коли він відновить роботу

Під час російської атаки на столичний регіон зазнав пошкоджень дилерський центр "Порше Захід". Автоцентр обіцяє відновити роботу якомога швидше.

Унаслідок нічної атаки збройних сил РФ на Київ та Київську область дилерський центр "Порше Захід" зазнав пошкоджень. Про це інформує Volkswagen Порше Захід Київ.

Наголошується, що уся команда автоцентру ціла та в безпеці, але сам автосалон тимчасово не працює.

Співробітники центру вже розпочали роботи з ліквідації пошкоджень та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу автоцентру.

Про відновлення роботи дилерський центр обіцяє повідомити додатково.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 15 листопада, російські війська масовано атакували Україну ударними безпілотниками, застосувавши 132 дрони різних типів. Під ударом опинилися одразу кілька регіонів, зокрема Київщина, Чернігівщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Одещина.

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Також Фокус писав, що під час російської атаки у неділю дрон, ймовірно, влучив у автосалон MERCEDES-BENZ в Одесі. У дилерському центрі спалахнула пожежа.

Варто нагадати, що під час обстрілу на початку червня був знищений автосалон китайського виробника Zeekr на Подолі. Саме приміщення почорніло, у ньому не залишилось цілих вікон, проте назва бренду на фасаді будівлі дивом уціліла.

Окрім того, у перших числах 2024 року унаслідок ракетного обстрілу Києва постраждали два автосалони, один із яких продавав електромобілі Tesla.