18 ноября российская армия атаковала центр Одессы. Был повреждён жилой дом, один человек погиб. В частности, есть пострадавшие.

18 сентября российская армия нанесла удар по центру Одессы, в результате чего был поврежден жилой дом. На момент публикации материала известно об одном погибшем, также есть пострадавшие. Об этом сообщает глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Масштаб разрушений и тип оружия, примененного Россией, не были названы.

По состоянию на 11:15 стало известно, что были повреждены окна жилых домов, кафе и магазинов. В результате удара загорелся один автомобиль, а несколько других получили повреждения. Об этом сообщает глава Одесской ОГА и ОВА Олег Кипер.

Как стало известно по состоянию на 11:25, погиб ещё один человек — число жертв возросло до двух. Как отметил Лысак, в результате второго удара пострадали жилой дом и учебное заведение.

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