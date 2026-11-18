Російська армія 18 листопада атакувала центр Одеси. Був пошкоджений житловий будинок, а одна людина загинула. Зокрема є постраждалі.

18 вересня армія Росії завдала удару по центру Одеси, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок. Станом на момент публікації матеріалу, відомо про одну загиблу людину, також є постраждалі. Про це повідомляє голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Масштаб руйнувань та тип використаної Росією зброї названо не було.

Станом на 11:15 стало відомо, що було пошкоджено скління житлових будинків, кафе та магазинів. Внаслідок удару загорівся автомобіль та пошкоджені декілька. Про це повідомляє голова Одеської ОДА та ОВА Олег Кіпер.

Як стало відомо станом на 11:25, загинула ще одна людина – кількість жертв зросла до двох. Як зазначив Лисак, внаслідок другого удару постраждав житловий будинок та навчальний заклад.

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