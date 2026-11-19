Путин заявил, что ответные действия РФ на атаки по Крымскому мосту якобы "будут гораздо более болезненными".

Диктатор РФ Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне сделал ряд заявлений о войне против Украины. Также он затронул темы международной безопасности и будущих отношений Москвы с Вашингтоном. Кроме того, Путин впервые высказался по поводу ударов по Крымскому мосту и пригрозил ответом, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

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