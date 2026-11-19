Путін заявив, що відповідні дії РФ на атаки по Кримському мосту нібито "будуть набагато болючішими".

Диктатор РФ Володимир Путін за підсумками тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені зробив низку заяв щодо війни проти України. Також він підняв теми міжнародної безпеки та майбутніх відносин Москви з Вашингтоном. Крім цього, Путін вперше висловився про удари про Кримському мосту та пригрозив відповідю, пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

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