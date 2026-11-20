Российская атака на Кривой Рог обернулась трагедией не только для мирных жителей, но и для тех, кто приехал их спасать, ведь оккупанты вновь нанесли удар по месту работы экстренных служб.

Вечером 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по центру Кривого Рога в Днепропетровской области. По состоянию на 23:00 известно о двух погибших и 42 раненых, среди которых четверо детей. Еще 27 человек находятся в тяжелом состоянии в больнице — врачи борются за их жизнь.

О последствиях атаки сообщили председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, представители областной власти и ГСЧС.

Первые сообщения об ударе по городу появились вечером 20 ноября. По информации председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, две баллистические ракеты попали в парковку возле популярного ресторана в центральной части города. Оккупанты нанесли ракетный удар именно в тот момент, когда внутри находились семьи с детьми, персонал, а также бригада скорой медицинской помощи, прибывшая по вызову.

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Сначала сообщалось о восьми пострадавших. Впоследствии их число возросло до 20. Среди раненых были трое детей, в том числе 7-летний мальчик, который находился в крайне тяжелом состоянии.

Сообщение председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула об атаке на Кривой Рог Фото: Скриншот

Когда на месте атаки приступили к работе спасатели, медики, правоохранители и коммунальные службы, россияне нанесли повторный удар с помощью беспилотника. По словам Александра Вилкула, оккупанты вновь атаковали ту же самую локацию, применив реактивный ударный беспилотник типа "Шахед".

"Еще один удар реактивным "Шахедом" по той же самой позиции", — сообщил председатель Совета обороны города.

Он также обратил внимание на опасность, которой подвергаются медики, спасатели и коммунальщики при ликвидации последствий российских атак.

Последствия российского удара по Кривому Рогу Фото: Днепропетровская ОВА

По состоянию на 23:00 известно, что российская атака на Кривой Рог в Днепропетровской области унесла жизни двух человек. При этом число раненых продолжает расти: на данный момент известно о 42 пострадавших, среди которых четверо детей. 27 человек находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им и всем остальным раненым необходимую медицинскую помощь.

Среди них — мальчики 4, 11, 16 и 17 лет, а также 9-летняя девочка.

Кроме того, среди пострадавших есть сотрудники экстренных служб. Ранения получили двое спасателей ГСЧС и двое полицейских, которые прибыли на место нападения, чтобы эвакуировать людей и оказывать помощь при ликвидации последствий обстрела.

В Кривом Роге погибли врач и семилетний ребенок

Одной из жертв российского удара стала 20-летняя сотрудница службы экстренной медицинской помощи. 20-летняя фельдшер приехала на место обстрела, чтобы помочь пострадавшим, но сама получила ранение. Ее госпитализировали, однако врачам не удалось спасти ей жизнь.

Впоследствии стало известно о смерти семилетнего мальчика. Ребёнок находился в реанимации с тяжёлыми травмами головы. Медики делали всё возможное, чтобы спасти его, однако ранения оказались несовместимыми с жизнью.

"В реанимации скончался 7-летний мальчик… Врачи сделали всё возможное, но травмы головы были очень серьёзными", — сообщил Александр Вилкул в 22:22.

Повреждены 23 многоквартирных дома и больница

Российский обстрел повредил не только место непосредственного попадания, но и окружающую гражданскую инфраструктуру.

По предварительным данным, по состоянию на 23:00 в Кривом Роге повреждены:

23 многоквартирных жилых дома;

больницу;

объекты бизнеса.

Также сообщалось о поврежденных автомобилях и технике ГСЧС.

На месте продолжают работать спасатели, медики, полицейские и коммунальные службы. Пострадавшим оказывают помощь, а профильные службы устраняют последствия обстрела.

Напомним, вечером 20 ноября российская баллистическая ракета попала в ресторан в центре Кривого Рога, где находились посетители, в том числе семьи с детьми. После взрыва помещение охватили дым и огонь, многие люди получили ранения, а на месте раздавались стоны пострадавших.

Также Фокус сообщал, что в ночь на 20 ноября произошёл массированный ракетно-дроновый удар РФ по Украине. Россия применила баллистические ракеты "Искандер-М", 84 крылатые ракеты и 404 ударных беспилотника. Взрывы раздавались в Киеве и других регионах, а две российские ракеты Х-101 залетели на территорию Польши.