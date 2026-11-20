Російська атака на Кривий Ріг обернулася трагедією не лише для мирних жителів, а й для тих, хто приїхав їх рятувати, адже окупанти повторно вдарили по місцю роботи екстрених служб.

Увечері 20 листопада російські війська завдали ракетного удару по центру Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Станом на 23:00 відомо про двох загиблих і 42 поранених, серед яких четверо дітей. Ще 27 людей перебувають у тяжкому стані в лікарні — за їх життя боряться лікарі.

Про наслідки атаки повідомили голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, представники обласної влади та ДСНС.

Перші повідомлення про удар по місту з'явилися ввечері 20 листопада. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, дві балістичні ракети влучили в парковку біля популярного ресторану в центральній частині міста. Окупанти завдали ракетного удару саме тоді, коли всередині були родини з дітьми, персонал, а також бригада екстреної медичної допомоги, яка прибула на виклик.

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Спочатку повідомлялося про вісьмох постраждалих. Згодом їхня кількість зросла до 20. Серед поранених були троє дітей, зокрема 7-річний хлопчик, який перебував у вкрай тяжкому стані.

Допис голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула про атаку на Кривий Ріг Фото: Скриншот

Коли на місці атаки розпочали роботу рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби, росіяни завдали повторного удару безпілотником. За словами Олександра Вілкула, окупанти знову атакували ту саму локацію, застосувавши реактивний ударний безпілотник типу "Шахед".

"Ще один удар реактивним шахедом по тій самій локації", — повідомив голова Ради оборони міста.

Він також звернув увагу на небезпеку, якій піддаються медики, рятувальники та комунальники під час ліквідації наслідків російських атак.

Наслідки російського удару по Кривому Рогу Фото: Дніпропетровська ОВА

Станом на 23:00 відомо, що російська атака на Кривий Ріг Дніпропетровської області забрала життя двох людей. При цьому кількість поранених продовжує зростати: наразі відомо про 42 постраждалих, серед яких четверо дітей. 27 людей перебувають у тяжкому стані. Лікарі надають їм та всім іншим пораненим необхідну медичну допомогу.

Серед них — хлопчики 4, 11, 16, 17 років та 9-річна дівчинка.

Також серед постраждалих є працівники екстрених служб. Поранення дістали двоє рятувальників ДСНС та двоє поліцейських, які прибули на місце атаки, щоб евакуювати людей і допомагати під час ліквідації наслідків обстрілу.

У Кривому Розі загинули медикиня та семирічна дитина

Однією із жертв російського удару стала 20-річна працівниця екстреної медичної допомоги. 20-річна фельдшер приїхала на місце обстрілу, щоб допомогти постраждалим, але сама дістала поранення. Її госпіталізували, однак лікарям не вдалося врятувати її життя.

Згодом стало відомо про смерть семирічного хлопчика. Дитина перебувала в реанімації з тяжкими травмами голови. Медики робили все можливе, щоб урятувати його, проте поранення виявилися несумісними з життям.

"У реанімації помер хлопчик 7 років… Лікарі зробили все можливе, але були дуже сильні травми голови", — повідомив Олександр Вілкул о 22:22.

Пошкоджені 23 багатоквартирні будинки та лікарня

Російська атака пошкодила не лише місце безпосереднього влучання, а й навколишню цивільну інфраструктуру.

За попередніми даними, станом на 23:00 у Кривому Розі пошкоджено:

23 багатоквартирні житлові будинки;

лікарню;

об'єкти бізнесу.

Також повідомлялося про пошкоджені автомобілі та техніку ДСНС.

На місці продовжують працювати рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби. Постраждалим надають допомогу, а профільні служби ліквідовують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, ввечері 20 листопада російська балістична ракета влучила в ресторан у центрі Кривого Рогу, де перебували відвідувачі, зокрема родини з дітьми. Після вибуху приміщення охопили дим і вогонь, багато людей дістали поранення, а на місці лунали стогони постраждалих.

Також Фокус писав, що в ніч на 20 листопада відбувся масований ракетно-дроновий удар РФ по Україні. Росія застосувала балістичні ракети "Іскандер-М", 84 крилаті ракети та 404 ударні безпілотники. Вибухи лунали в Києві та інших регіонах, а дві російські ракети Х-101 залетіли на територію Польщі.