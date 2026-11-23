В результате российского обстрела обломки упали в разных районах столицы. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Россия продолжает наносить удары по столице. Днём 23 ноября в Голосеевском районе в результате падения обломков загорелся один из автомобилей на территории объекта критической инфраструктуры. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он добавил, что экстренные службы направляются на место.

Кроме того, по информации Кличко, в Шевченковском районе, в центре города, в результате падения обломков горит автомобиль. Туда также направляются экстренные службы. По предварительным данным, в Шевченковском районе есть пострадавшие. Медики выезжают на вызов.

В КМВА также сообщили, что, по предварительным данным, в Печерском районе также произошло возгорание автомобиля в результате падения обломков.

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