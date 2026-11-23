Внаслідок російської атаки уламки впали у різних районах столиці. Попередньо, є травмовані.

РФ продовжує атакувати столицю. Вдень 23 листопада у Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків загорілася одна із автівок на території обʼєкту критичної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він додав, що екстрені служби прямують на місце.

Крім цього, за інформацією Кличка, у Шевченківському районі, в центрі міста, внаслідок падіння уламків палає автівка. Туди також прямують екстрені служби. Попередньо, в Шевченківському районі є постраждалі.

Згодом Віталій Кличко уточнив, що, за оновленою інформацією, в Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків, загорілися два авто. Також виникла пожежа на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Пошкоджені також балкони на 2-4 поверхах. Із будинку врятували двох людей. Та виявили одного травмованого.

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Медики госпіталізували трьох постраждалих. Серед поранених — іноземний громадянин, повідомив Віталій Кличко. У КМВА уточнили, що травмований іноземець — громадянин США.

У КМВА також повідомили, що, за попередньою інформацією, у Печерсьому районі також виникло загоряння автомобіля внаслідок падіння уламків.

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