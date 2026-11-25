Во время вечерней ракетной атаки РФ на Киев под ударом оказался левый берег столицы, где экстренные службы выясняют масштабы разрушений и ведут поиски возможных пострадавших.

Вечером 25 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительным данным, под удар попал торговый центр на левом берегу столицы, в Деснянском районе. Также поступают сообщения о разрушениях и возможных пострадавших.

О последствиях российского нападения сообщает мэр Виталий Кличко на своем официальном Telegram-канале.

По информации общественного деятеля Андрея Смолия, известного своими комментариями по поводу украинской политики, войны России против Украины, международных отношений и внутриполитических процессов, прилет, по предварительным данным, состоялся в ТЦ "Проспект" в Киеве.

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По состоянию на 23:39, по информации мэра Виталия Кличко, в результате российского ракетного удара по Киеву пострадали три человека. Двоих из них медики госпитализировали. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

В то же время мэр столицы предупредил, что угроза новых ударов сохраняется, и призвал киевлян не покидать безопасные места.

"Балистическая атака на Киев продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" — подчеркнул Кличко.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, российские войска вновь обстреляли ТЦ "Проспект" в Деснянском районе столицы. Сообщается о масштабном пожаре в месте попадания. Официального подтверждения повторного попадания пока нет.

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