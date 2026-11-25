Під час вечірньої ракетної атаки РФ на Київ під ударом опинився лівий берег столиці, де екстрені служби з'ясовують масштаби руйнувань та шукають можливих постраждалих.

Увечері 25 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під удар потрапив торговельний центр на лівому березі столиці, у Деснянському районі. Також надходять повідомлення про руйнування та можливих постраждалих.

Про наслідки російської атаки повідомляє міський голова Віталій Кличко у своєму офіційному Telegram-каналі.

За інформацією громадського діяча Андрія Смолія, який відомий коментарями щодо української політики, війни Росії проти України, міжнародних відносин та внутрішньополітичних процесів, приліт, попередньо, стався у ТЦ "Проспект" у Києві.

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Станом на 23:39, за інформацією міського голови Віталія Кличка, внаслідок російської ракетної атаки на Київ постраждали троє людей. Двох із них медики госпіталізували. Один із поранених перебуває у тяжкому стані.

Водночас мер столиці попередив, що загроза нових ударів зберігається, та закликав киян не залишати безпечних місць.

"Балістична атака на Київ триває. Перебувайте в укриттях!" — наголосив Кличко.

За даними моніторингових Telegram-каналів, російські війська повторно атакували ТЦ "Проспект" у Деснянському районі столиці. Повідомляється про масштабну пожежу на місці прильоту. Офіційного підтвердження повторного влучання наразі немає.

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