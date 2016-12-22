Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Трамп выступил за расширение ядерной мощи США

Трамп выступил за расширение ядерной мощи США

Трамп выступил за расширение ядерной мощи США
Дональд Трамп / Фото: www.trend.az

В начале 2016 года Барак Обама выступал за модернизацию ядерного арсенала США

22.12.16 371
1000

Избранный президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы существенно расширить и ядерный арсенал страны. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в Twitter, передает Русская служба ВВС.

"США должны существенно наращивать и развивать свою ядерную мощь до тех пор, пока мир не начнет трезво оценивать ядерное оружие", – написал избранный президент, не пояснив, что именно имеет в виду под "трезвой оценкой" ядерного оружия.

Пользователи Twitter скорее негативно отреагировали на это заявление, написав в комментариях, что расширение ядерного арсенала может быть опасным, а сама идея делать это ради борьбы за мир абсурдна.

Один из пользователей частично согласился с избранным президентом, написав, что миру действительно пора прийти в себя. Однако начать этот процесс пользователь предлагает с объявления импичмента Трампу.

При этом за модернизацию ядерного арсенала США еще в начале года выступал действующий президент США Барак Обама. Он предлагал потратить около триллиона долларов за 30 лет на полное обновление средств ядерного сдерживания.

Напомним, Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании говорил, что считает российский ядерный арсенал более совершенным, чем американский. Кроме того, он не исключал возможности реального применения ядерного оружия, чем напугал многих избирателей.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Китайский интернет-магазин Alibaba попал в "черный список" СШАСоветник Генштаба: Американские беспилотники оказались неэффективными в зоне АТОТрамп озвучил причину поражения Клинтон на выборах

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Врачебные тайны. Глава Минздрава Ульяна Супрун о том, какой будет новая медицина 11192
  2. Пустая сцена. Где взять элиту? 3308
  3. Сильнее дружбы. Как женская дружба погубила карьеру президента Южной Кореи 5174
  4. Гагаузская мечта. Репортаж из страны, где поселился призрак коммунизма 6594
  5. Самая страшная война. Зачем фотографы снимают вооруженные конфликты 3836
  6. Вагончик тронулся. Как работает железнодорожная билетная мафия 10052
  7. Паспортный режим. Микромир человека в объективе Александра Чекменёва 1979
  8. Быть свободным. История человека, который приближает возвращение Крыма 3525
  9. Воздевать руки и орать "чей Крым?" — это про инфантильность, — психолог Александр Ройтман 8033
  10. Потопы и утопии. Что слушать в декабре — плей-лист месяца 644
  1. У Ревы хотят изменить правила выхода на пенсию 3156 / 3838
  2. В NASA узнали, как рождаются гигантские "пауки" на Марсе 2961 / 3299
  3. В Украине станет больше денег 2636 / 2998
  4. В России хотят запустить железную дорогу в обход Украины до сентября 2017 года 1840 / 2160
  5. Депутаты одобрили развитие транспортного коридора в обход России 1411 / 1549
  6. Климкин: Россия хочет из ОРДЛО сделать российский протекторат 1273 / 1428
  7. Дело Януковича: суд разрешил прокуратуре изъять документы в канцелярии Путина 1180 / 1315
  8. Приватбанк официально стал государственным 1172 / 1301
  9. Нидерланды могут ратифицировать украинскую ассоциацию в январе, – МИД 1137 / 1214
  10. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 964 / 1968
  1. Нидерланды могут ратифицировать украинскую ассоциацию в январе, – МИД 14 / 1214
  2. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 11 / 4348
  3. У Ревы хотят изменить правила выхода на пенсию 9 / 3838
  4. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 8 / 2532
  5. Россия заблокировала поиск миссией Красного Креста пропавших без вести в Донбассе 8 / 148
  6. В зоопарке Торонто панда вступила в схватку со снеговиком 7 / 1355
  7. Минобороны хочет перейти на автоматизированную систему управления войсками 5 / 800
  8. Новый глава Приватбанка заявил, что банк стабилизирован 5 / 1499
  9. Первый дрон, поднимающий человека в воздух, покатал Санта Клауса 5 / 496
  10. Генпрокуратура проверит, стреляли ли "Правый сектор" и "Братство" на Майдане 5 / 605
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.