Летевший в Сирию самолет Минобороны РФ упал в Черное море

На борту находились артисты и журналисты

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший из Адлера в Сирию, упал в Черное море, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе минобороны РФ подтвердили эту информацию. "Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров", - отмечается в сообщении.

Самолет упал на седьмой минуте полета. Он рухнул в пяти километрах от берега Черного моря ближе к Анапе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликована запись последнего разговора пилота разбившегося в Колумбии самолета

На борту самолета находились 8 членов экипажа и более 80 пассажиров: военнослужащие вооруженных сил России, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.