Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Папа Римский: Рождество стало заложником материализма в мире

Папа Римский: Рождество стало заложником материализма в мире

Папа Римский: Рождество стало заложником материализма в мире
Папа Франциск / Facebook.com/PopeFranciscus

Папа Франциск призвал человечество вспомнить как о "Дитяти в яслях", так и о детях в неблагополучных регионах

25.12.16 322
3001

Папа Римский Франциск заявил, что праздник Рождества сейчас стал заложником материализма в мире. Об этом глава католической церкви сказал во время рождественской проповеди в базилике Святого Петра в Ватикане в субботний сочельник, передает Радио Свобода.

"Сегодня можно встретить то самое безразличие, когда Рождество становится праздником, в котором главными лицами вместо Него (Иисуса Христа, - ред.) становимся мы. Когда огни торговли затеняют Божий свет, когда мы переживаем из-за подарков, но остаемся бесчувственными к отброшенным за борт общественной жизни. Этот дух светскости пленил наше Рождество – надо освободить его", – сказал понтифик.

Папа Франциск призвал человечество вспомнить, как о "Дитяти в яслях", так и о тех детях, которые сейчас находятся "в подвальных хранилищах, прячась от бомбежек, на тротуарах больших городов, на дне перегруженных мигрантами лодок". "Пусть станут для нас вызовом дети, которым не позволяют родиться, которые плачут, потому что никто не утоляет их голод, которые держат в руках не игрушки, а оружие", – отметил понтифик.

На службе в базилике Святого Петра в Ватикане присутствовали около 10 тыс. верующих. В то же время тысячи других, которые не смогли попасть внутрь, стояли на площади Святого Петра и смотрели литургию с больших экранов.

4
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Ватикан передаст Украине 6 млн евро гуманитарной помощи на РождествоВ Киеве закрыли уже 98 школ из-за гриппа и ОРВИВ новогоднюю и рождественскую ночь киевское метро будет работать дольше

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Врачебные тайны. Глава Минздрава Ульяна Супрун о том, какой будет новая медицина 12215
  2. Пустая сцена. Где взять элиту? 3920
  3. Сильнее дружбы. Как женская дружба погубила карьеру президента Южной Кореи 5457
  4. Гагаузская мечта. Репортаж из страны, где поселился призрак коммунизма 7307
  5. Самая страшная война. Зачем фотографы снимают вооруженные конфликты 4170
  6. Вагончик тронулся. Как работает железнодорожная билетная мафия 10700
  7. Паспортный режим. Микромир человека в объективе Александра Чекменёва 2174
  8. Быть свободным. История человека, который приближает возвращение Крыма 3901
  9. Воздевать руки и орать "чей Крым?" — это про инфантильность, — психолог Александр Ройтман 8502
  10. Потопы и утопии. Что слушать в декабре — плей-лист месяца 711
  1. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 5859 / 7210
  2. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 3473 / 93304
  3. США расширили санкции против РФ из-за ситуации в Украине 3468 / 4042
  4. Не надо так. 10 привычек будущих банкротов 3038 / 3573
  5. Летевший в Сирию самолет Минобороны РФ упал в Черное море 1871 / 2737
  6. Береза сообщил, что не заменит Савченко в ПАСЕ 1605 / 5748
  7. На Северном полюсе в декабре побит температурный рекорд 1589 / 1773
  8. В США одно из Великих озер накрыла гигантская стена пара 1485 / 1725
  9. Горбатюк: Во время Евромайдана власть системно противостояла собственным гражданам 1172 / 1111
  10. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 1150 / 1538
  1. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 67 / 93304
  2. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 47 / 7210
  3. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 16 / 1538
  4. Украинцы должны выбрать семейного врача до июля 2017 года, – Минздрав 9 / 3652
  5. Не надо так. 10 привычек будущих банкротов 9 / 3573
  6. Летевший в Сирию самолет Минобороны РФ упал в Черное море 8 / 2737
  7. США расширили санкции против РФ из-за ситуации в Украине 8 / 4042
  8. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 6 / 4380
  9. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 5 / 5104
  10. В 2017 году главным IT-трендом среди потребителей станет искусственный интеллект 4 / 310
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.