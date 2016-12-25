Папа Римский: Рождество стало заложником материализма в мире

Папа Франциск призвал человечество вспомнить как о "Дитяти в яслях", так и о детях в неблагополучных регионах

Папа Римский Франциск заявил, что праздник Рождества сейчас стал заложником материализма в мире. Об этом глава католической церкви сказал во время рождественской проповеди в базилике Святого Петра в Ватикане в субботний сочельник, передает Радио Свобода.

"Сегодня можно встретить то самое безразличие, когда Рождество становится праздником, в котором главными лицами вместо Него (Иисуса Христа, - ред.) становимся мы. Когда огни торговли затеняют Божий свет, когда мы переживаем из-за подарков, но остаемся бесчувственными к отброшенным за борт общественной жизни. Этот дух светскости пленил наше Рождество – надо освободить его", – сказал понтифик.

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Папа Франциск призвал человечество вспомнить, как о "Дитяти в яслях", так и о тех детях, которые сейчас находятся "в подвальных хранилищах, прячась от бомбежек, на тротуарах больших городов, на дне перегруженных мигрантами лодок". "Пусть станут для нас вызовом дети, которым не позволяют родиться, которые плачут, потому что никто не утоляет их голод, которые держат в руках не игрушки, а оружие", – отметил понтифик.

На службе в базилике Святого Петра в Ватикане присутствовали около 10 тыс. верующих. В то же время тысячи других, которые не смогли попасть внутрь, стояли на площади Святого Петра и смотрели литургию с больших экранов.