Путин "забыл" поздравить Порошенко и Обаму с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин не поздравил президентов Украины и США Петра Порошенко и Барака Обаму с Новым годом и Рождеством. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы российского президента.

"Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2017 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций", - сказано в нем.

Поздравления адресованы 32 главам зарубежных государств и правительств, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Молдовы Игорь Додон.

Также Путин поздравил с наступающими праздниками будущего президента США Дональда Трампа и бывших – Джорджа Буша-старшего и Джоржа Буша-младшего.

Кроме того, Путин поздравил с Новым годом действующего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и новизбранного - Антониу Гутерреша (вступит в должность с 1 января 2017 года), а также глав международных федераций футбола, хоккея, дзюдо и других.