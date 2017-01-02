В Конгрессе США призвали Трампа прекратить унижать разведсообщество недоверием

То, что именно РФ стоит за кибератаками в США, не вызывает сомнений у конгрессменов

Член палаты представителей конгресса от Демократической партии Адам Шифф призвал к ужесточению антироссийских санкций и пригрозил избранному президенту США Дональду Трампу "решительными мерами" в случае попытки отмены санкций против РФ, передают Украинские новости со ссылкой на АВС.

"И демократы, и республиканцы вместе представят пакет более жестких санкций. Мы не думаем, что предпринятые меры достаточны для сдерживания России", – заявил он.

Шифф подчеркнул, что в Конгрессе ни у кого нет сомнений в том, что именно РФ стоит за кибератаками. По словам конгрессмена, такие сомнения есть только у Трампа.

"Если он (Трамп, - ред.) хочет завоевать доверие, как президент он должен прекратить рассуждать подобным образом. Он должен прекратить унижать американское разведсообщество, он должен доверять им", - заявил Шифф.

Напомним, 29 декабря США ввели санкции против России из-за кибератак в ходе выборов.

Накануне Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали доклад, в котором говорится о том, что две хакерские группировки, связанные со спецслужбами Российской Федерации, в 2015 и 2016 годах осуществляли хакерские атаки на объекты инфраструктуры, правительственные и учебные учреждения с целью похищения данных. Кибератаки были также направлены на одну из политических партий.