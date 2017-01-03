Всемирный конгресс украинцев предупреждает: во время выборов в Европе возможны российские кибератаки

Всемирный конгресс украинцев призывает международное сообщество быть бдительным из-за кибератак со стороны России.



Об этом сообщили в пресс-службе ВКУ.

В Конгрессе, в частности, напомнили о введении США дополнительных санкций в отношении России из-за кибератак во время президентских выборов 2016 года в США, а также осудили попытки РФ повлиять на избирательный процесс в этой стране.

Всемирный конгресс украинцев отмечает серьезность опасности подобных кибератак со стороны России, в частности, во время предстоящих выборов в странах Европы в 2017 году.

Конгресс обращает внимание неправительственных организаций, в частности тех, которые активно продвигают демократические ценности, важность усиления своих средств безопасности, прежде всего, по базам данных, веб-сайтам, социальным сетям и системам коммуникации.

"Всемирный конгресс украинцев призывает международное сообщество, включая неправительственные организации, быть чрезвычайно бдительными и принимать соответствующие меры, чтобы защищать себя от различных кибератак, которые теперь активно ведет Российская Федерация", - заявил президент ВКУ Евгений Чолий.

Напомним, 29 декабря 2016 года президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками во время президентской избирательной кампании в США. Под санкции попали пять ведомств, в том числе ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр. Кроме того, в список попали шесть физических лиц: руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и трое его заместителей - Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. Кроме того, в нем фигурируют фамилии программистов Алексея Билана и Евгения Богачева.