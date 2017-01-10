Американский штат хочет ввести собственные санкции против России

Штат Нью-Гэмпшир может ввести свои собственные санкции против России в ответ на ее "вмешательство в американскую демократическую систему", передает Радио Свобода.

Сенатор от штата Джефф Вудберн предложил приостановить или полностью запретить продажу российской водки. Торговля алкогольными напитками регулируется властями штата, напоминает агентство.

Сенатор заявил также о возможности законодательным путем заставить пенсионные фонды пересмотреть практику инвестиций в российские компании.

Напомним, 29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали пять ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр. Кроме того, в список попали шесть физических лиц: руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя - Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. Также в нем значатся программист Алексей Билан и Евгений Богачев.

Кроме того, 35 российских дипломатов были высланы из США.