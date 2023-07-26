Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Джереми Реннер стал владельцем бренда водки Sweet Grass

Джереми Реннер авария, Джереми Реннер фильмы, Джереми Реннер сейчас, Джереми Реннер травма, Джереми Реннер что случилось
Фото: Instagram @jeremyrenner | Джереми Реннер стал владельцем бренда водки Sweet Grass

Актер поднимает бокал за свое выздоровление после почти трагической аварии со снегоуборочной машиной.

Related video

52-летний актер Джереми Реннер, который едва не умер восемь месяцев назад, попав под снегоуборочную машину, поделился публикацией в Instagram и рассказал о приобретении алкогольного бренда Sweet Grass Vodka.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

"Я так благодарен за прогресс, которого я добился с начала этого года, что позволило мне продвинуться вперед с моим интересом к водке Sweet Grass, — пишет звезда "Соколиного глаза" в своем посте. — Их миссия основана на сообществе и обмене опытом, поэтому, как только я попробовал это, я понял, что хочу стать его частью".

Реннер завершает пост, написав: "Я с нетерпением жду новых начинаний".

Картофельная водка, произведенная в Чарльстоне, продается по цене 26 долларов в магазинах Флориды, Джорджии, Иллинойса, Южной Каролины и Теннесси, а также доступна для покупки в Интернете по всей стране.

"Мы рады поделиться новостью о том, что @jeremyrenner стал владельцем водки Sweet Grass. От нашего генерального директора Джаррода Свангера: "Мы так благодарны за то, что разделили право собственности на наш бренд с тем, кто разделяет нашу страсть и видение создания лучшей водки на планете", — говорится в Instagram-аккаунте алкогольного бренда.

Напомним, более 30 костей в теле Реннера были сломаны в результате несчастного случая, который произошел 1 января на его ранчо. Актер пытался спасти племянника и остановить снегоуборочную машину, которая внезапно начала движение. Но его затянуло под гусеницы и переломало кости.

Также Фокус писал, что когда Джереми Реннер был в больнице, он успел написать прощальное письмо для своей семьи. Он не знал, выживет ли после очередной операции, так что решил попрощаться со всеми, кто ему дорог.